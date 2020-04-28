CRISPR Tedavilerinin İnsanlar İçin Güvenli Olduğu Kanıtlandı

Çin’de CRISPR gen düzenleme teknolojisiyle ilk insanlı deneyler gerçekleştirildi. Kanser hastalarıyla gerçekleştirilen çalışmada, tedavinin güvenli ve kalıcı olduğu gösterildi.

Bilim insanları ve araştırmacılar, bir gen düzenleme teknolojisi olan CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu gen düzenleme teknolojisiyle gerçekleştirilen ilk insanlı deneyler tamamlandı.

CRISPR teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen bu ilk deneylerde, oldukça umut verici gelişmeler yaşandı. Gerçekleştirilen deneyde, tedavinin güvenli ve kalıcı olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konuldu.

CRISPR ile kanser tedavisi:

West China Hospital’dan You Lu önderliğindeki bir ekip, akciğer kanseri olan insanların immün hücrelerini alarak PD-1 adı verilen bir geni etkisiz hâle getirmek için CRISPR uyguladı. PD-1 proteini, genellikle vücudun kendi dokularından gelen saldırıları tutması için immün hücrelere sinyaller gönderir ancak aktif PD-1, kanserin yayılması için kapıları da ardına kadar aralar.

Ekip, daha sonra her katılımcıya kendi immün hücrelerinin düzenlenmiş bir hâlini enjekte etti. Katılımcılar, oldukça hafif yan etkiler deneyimlediler. Ayrıca araştırmacıların en büyük korkusu olan gen düzenlemeden kaynaklı potansiyel tehlikeli gen mutasyonları oldukça sınırlıydı.

CRISPR ile düzenlenmiş olan bu hücreler, en az dört hafta boyunca kanda kalmaya devam etti ve bu, stratejinin etkilerinin kalıcı olabileceğini de gösterdi ancak Çin’de gerçekleştirilen bu deney, kanser hastası yalnızca 12 kişiyle gerçekleştirildi. Makalenin yazarları, daha yeni gen düzenleme sistemleriyle daha kapsamlı çalışmalar için çağrıda bulundu. Gerçekleştirilen bu çalışmaya, bazıları hâlihazırda raporlanmış birçok CRISPR temelli deney yol gösterdi.