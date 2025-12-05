Cristiano Ronaldo'dan Yapay Zekâ Şirketi Perplexity'ye Yatırım: "Perplexity x CR7" Projesi Hayata Geçirildi!

En popüler yapay zekâ şirketlerinden Perplexity bugün Cristiano Ronaldo ile olan iş birliğini duyurdu ve "Perplexity x CR7" projesi yayımlandı.

Cristiano Ronaldo, futbol sahnesindeki etkisini teknoloji dünyasında da sürdürmeye kararlı. Dünyaca ünlü yıldız, hızla büyüyen yapay zekâ platformu Perplexity’ye resmî olarak yatırım yaparak şirkete ortak oldu ve “Perplexity x CR7” adlı yeni bir dijital deneyim bugün hayata geçirildi.

2022’de kurulan Perplexity, son yatırım turu sonrası yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye ulaşarak yapay zekâ sektöründe giderek büyümeye devam ediyor. Perplexity x CR7, Cristiano Ronaldo’nun 20 yılı aşan futbol kariyerini tek bir platformda topluyor. Taraftarlar, ikonik gollerinden istatistiklerine, kırılma anlarından kariyerinin az bilinen detaylarına kadar her şeyi etkileşimli bir panelde keşfedebiliyorlar. Bu dijital arşiv, “en kapsamlı CR7 kütüphanesi” olarak tanımlanmış durumda.

Cristiano Ronaldo, geçmişte de Perplexity'ye atıfta bulunmuştu

Ortaklığın temeli aslında daha kişisel bir hikâyeye dayanıyor. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı bir konuşma için Perplexity’yi gizlice kullandığını ve konuşmasını hazırlarken yapay zekâdan yardım aldığını itiraf etmişti. Bu açıklama kısa sürede viral olmuş, yapay zekâların yıldız isimler için bile günlük bir araç hâline geldiğini gözler önüne sermişti.

Bu yeni iş birliği ile ilgili X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, şu ifadelere yer verdi:

"Merak, büyüklük için bir gerekliliktir. Her gün yeni sorular sormaya devam ettiğinizde kazanırsınız. Bu yüzden Perplexity’ye yaptığım yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum."

