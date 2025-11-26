Yapay Zekâ Para Harcatmaya Ant İçti: Şimdi de Perplexity'nin Alışveriş Özelliği Duyuruldu!

Popüler yapay zekâ araçlarından biri olan Perplexity, OpenAI'ın akabinde yeni alışveriş özelliğini tanıttı. Peki bu yeni özellik, rakiplerine kıyasla ne gibi farklılıklar sunuyor?

Perplexity, çevrim içi alışverişi daha kişisel, daha akıcı ve çok daha keyifli hâle getiren yeni alışveriş deneyimini başta ABD’deki kullanıcılarına özel olmak üzere ücretsiz olarak sunmaya başladığını duyurdu.

Geleneksel arama kutuları ürün keşfinde yetersiz kalırken, editoryal listeler genellikle okuyucunun değil, reklam verenin çıkarına göre şekilleniyor. Perplexity ise sohbet tabanlı arama teknolojisiyle kullanıcıların alışveriş tarzını öğreniyor, geçmiş aramaları hatırlıyor ve keşiften satın alma kararına kadar kişiye özel bir yolculuk sunuyor.

Alışveriş önerileri çok daha kişisel

Yeni sistem, kullanıcıların ihtiyaçlarını gerçekten anlayan bir yapay zekâyla alışveriş yapmasını sağlıyor. Örneğin “Vapurla işe gidiyorum, bana en uygun kışlık mont hangisi?” sorusuna sadece popüler ürünlerle değil, tam olarak kullanıcının hayatına uygun önerilerle yanıt veriyor. Ayrıca PayPal entegrasyonu sayesinde ürün seçimi, inceleme ve ödeme süreci tek bir akıcı sohbet penceresinde tamamlanabiliyor.

Perplexity, yalnızca tüketiciler için değil, perakendeciler için de daha verimli bir ekosistem oluşturuyor. Her ne kadar ülkemizde kullanılamıyor olsa da PayPal iş birliği sayesinde mağazalar işlemde merkezde kalıyor, müşterilerini tanıyabiliyor ve iade veya sadakat programı gibi tüm ilişkiler üzerinde tam kontrole sahip oluyor. Üstelik kişiselleştirilmiş sohbet akışından gelen kullanıcılar, alışverişe daha yüksek niyetle yaklaştığı için terk edilmiş sepet oranları da düşüyor.

Şirket, masaüstü ve web üzerinden kullanılabilen bu yeni deneyimin yakında iOS ve Android uygulamalarına da ekleneceğini açıklamış durumda.