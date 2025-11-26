Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Yapay Zekâ Para Harcatmaya Ant İçti: Şimdi de Perplexity'nin Alışveriş Özelliği Duyuruldu!

Popüler yapay zekâ araçlarından biri olan Perplexity, OpenAI'ın akabinde yeni alışveriş özelliğini tanıttı. Peki bu yeni özellik, rakiplerine kıyasla ne gibi farklılıklar sunuyor?

Yapay Zekâ Para Harcatmaya Ant İçti: Şimdi de Perplexity'nin Alışveriş Özelliği Duyuruldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Perplexity, çevrim içi alışverişi daha kişisel, daha akıcı ve çok daha keyifli hâle getiren yeni alışveriş deneyimini başta ABD’deki kullanıcılarına özel olmak üzere ücretsiz olarak sunmaya başladığını duyurdu.

Geleneksel arama kutuları ürün keşfinde yetersiz kalırken, editoryal listeler genellikle okuyucunun değil, reklam verenin çıkarına göre şekilleniyor. Perplexity ise sohbet tabanlı arama teknolojisiyle kullanıcıların alışveriş tarzını öğreniyor, geçmiş aramaları hatırlıyor ve keşiften satın alma kararına kadar kişiye özel bir yolculuk sunuyor.

Alışveriş önerileri çok daha kişisel

Yeni sistem, kullanıcıların ihtiyaçlarını gerçekten anlayan bir yapay zekâyla alışveriş yapmasını sağlıyor. Örneğin “Vapurla işe gidiyorum, bana en uygun kışlık mont hangisi?” sorusuna sadece popüler ürünlerle değil, tam olarak kullanıcının hayatına uygun önerilerle yanıt veriyor. Ayrıca PayPal entegrasyonu sayesinde ürün seçimi, inceleme ve ödeme süreci tek bir akıcı sohbet penceresinde tamamlanabiliyor.

Perplexity, yalnızca tüketiciler için değil, perakendeciler için de daha verimli bir ekosistem oluşturuyor. Her ne kadar ülkemizde kullanılamıyor olsa da PayPal iş birliği sayesinde mağazalar işlemde merkezde kalıyor, müşterilerini tanıyabiliyor ve iade veya sadakat programı gibi tüm ilişkiler üzerinde tam kontrole sahip oluyor. Üstelik kişiselleştirilmiş sohbet akışından gelen kullanıcılar, alışverişe daha yüksek niyetle yaklaştığı için terk edilmiş sepet oranları da düşüyor.

Şirket, masaüstü ve web üzerinden kullanılabilen bu yeni deneyimin yakında iOS ve Android uygulamalarına da ekleneceğini açıklamış durumda.

ChatGPT'ye 'Alışveriş Araştırması' Özelliği Geldi (Tek Tek Ürün Arama Devri Bitti) ChatGPT'ye 'Alışveriş Araştırması' Özelliği Geldi (Tek Tek Ürün Arama Devri Bitti)
Anthropic, Yazılım Konusunda "Dünyanın En İyisi" Dediği Opus 4.5 Modelini Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor? Anthropic, Yazılım Konusunda "Dünyanın En İyisi" Dediği Opus 4.5 Modelini Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Kullanıcılara Göre Bu 7 Yapay Zekâ, ChatGPT'den Çok Daha İyi (Geçerli Nedenleri de Var...)

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim