Crysis Remastered Trilogy'den Yeni Fragman Geldi

Crytek ve Saber Interactive tarafından iyileştirme sürecine tâbi tutulan Crysis serisi, Crysis Remastered Trilogy adıyla ve yepyeni grafiklerle geliyor. Geliştiriciler, oyunun daha 'aydınlık' bir atmosfere sahip olmasına ve grafiklerin keskinleştirilmesine yoğunlaşmış durumda.

İlk kez 2007 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Crysis, kısa sürede bir hayli popüler hâle gelmişti. Serinin ilk oyunu günümüze kavuşturulmak için remaster edilmiş, ancak olumlu eleştiriler toplayamamıştı. Şimdiyse Crytek, kollarını tüm seriyi remaster'lamak için sıvadı.

Crysis Remastered Trilogy ismiyle yenilenecek seriden yeni fragman geldi. Fragmanda, oyunun grafik açısından ne kadar farklı bir noktaya getirildiğini gözler önüne serildi. Cysis Remastered Trilogy, PS3’teki grafik kalitesine kıyasla PS5’te çok daha iyi bir performans sergiledi. Remaster edilen oyunda grafikler daha keskin ve 60 FPS ile çok daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Oyunun ışıklandırmasında geliştirilmeler yapıldı

Crytek ve Saber Interactive’in geliştirme yaptığı fark edilen hususlardan birisi oyunun ışıklandırması. Nitekim, ilk çıktığında karanlık bir atmosfer sergileyen oyunda artık daha canlı bir görüntü elde etmek mümkün. Oyunun remaster edilmesi baştan yaratılması demek değil tabii, yani grafiklerde iyileştirme yapılmış olsa da orijinal Crysis üçlemesinin temel oyun deneyimi hâlâ aynı.

Crysis Remastered Trilogy, resmen piyasaya sürüldüğünde Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında oynanabilecek. Oyunun çıkış tarihine dair herhangi bir resmî açıklama yapılmış değil.

Aradaki dev farkı gösteren fragman: