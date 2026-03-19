CS 2'den Oyuncuları 'Kanser Edecek' Yeni Güncelleme: 27 Yıl Sonra Şarjör Sistemi Değişti!

Counter-Strike 2, yıllardır değişmeyen bir mekaniği kökten değiştirdi. Artık şarjör değiştirirken mermiler boşa gidiyor.

Valve, Counter-Strike 2 için yayınladığı son güncellemeyle oyunun en temel alışkanlıklarından birini değiştirdi. Yıllardır oyuncuların refleks haline getirdiği ''ateş ettikten sonra hemen reload basma'' davranışı artık ciddi bir bedel doğuruyor.

Yeni sistemde, silahını yeniden doldurduğunda mevcut şarjörde kalan tüm mermiler tamamen kayboluyor.

Bu değişiklik küçük gibi görünse de oynanışa etkisi epey büyük olacak.

Çünkü artık her reload tuşuna bastığında aslında mühimmatından feragat ediyorsun. Eskiden tek mermi bile sıksan, güvenli bir köşeye geçip reload basmak neredeyse otomatik bir hareketti. Şimdi ise bu hareket seni uzun vadede mermisiz bırakabilecek bir hataya dönüşebilir.

Bu sistem değişikliği, özellikle agresif oynayan oyuncuları doğrudan etkileyecek gibi duruyor. Sürekli spray atan ve sık sık reload kullanan oyuncular, artık mühimmat yönetimine çok daha fazla dikkat etmek zorunda.

Oyuncular duruma tepkili.

Topluluk tarafında ilk tepkiler oldukça sert. Özellikle Reddit’te açılan başlıklarda oyuncular, bu değişikliğin oyunun doğasına ters olduğunu savunuyor. Hatta bazı yorumlarda bu değişikliğin 'hemen geri alınması gereken' bir karar olduğu bile söyleniyor.