CS:GO’ya Son Güncellemeyle İki Yeni Harita Eklendi

Valve, Counter- Strike: Global Offensive için 31 Mart’ta yeni bir güncelleme yayınladı. Operasyon Parçalanmış Ağ’ın sona ermesinin ardından yayınlanan güncelleme ile oyuna 2 yeni harita eklendi.

Valve’ın çok oyunculu fps oyunu Counter-Strike: Global Offensive’in yeni güncellemesi dün yayınlandı. Operasyon Parçalanmış Ağ’ın sona ermesi ile yayınlanan güncellemede Anubis ve Chlorine isimli iki yeni harita oyuna eklendi.

Valve, CS:GO’ya eklenecek yeni haritalar için Mapcore Exotic Places isimli bir harita yarışması düzenlemişti. Düzenlenen yarışmanın finalistleri ise Anubis ve Chlorine haritaları olmuştu. 2 yeni harita Casual, Deathmatch ve Scrimmage oyun modlarında kullanılabilecek.

Yeni haritalardan olan Anubis, Overwatch’ın Anubis Tapınağı haritasına benzetilebilir ancak aynı olduğunu söylemek mümkün değil. CS:GO’nun yayınlanan diğer yeni haritası Chlorine ise oyuna şimdiye kadar gelmiş en yenilikçi haritalar arasında yer alıyor. Chlorine haritası, terk edilmiş bir tema parkı görünümüne sahip durumda.

CS:GO’nun 31 Mart güncellemesinde yer alan 2 yeni haritanın yanında 17 yeni silah kaplaması da bulunuyor. Valve, bu sefer silah kaplamalarını tek bir seferde değil yavaş yavaş yayınlamaya karar verdi.

Dün yayınlanan CS:GO güncellemesinde yeni haritalar, silah kaplamalarının yanı sıra oyunda her alan bazı küçük hatalar da düzeltildi. Daha önce var olan ve son güncelleme ile düzeltilen hataların hiçbiri CS:GO’nun oynanışı üzerinde etkili hatalarda değildi.