Fortnite'a Kurşun Geçirmez 'Kingsman Şemsiyesi' Geldi

Epic Games, Fortnite için yayınladığı yeni güncelleme ile fenomen Battle Royale oyununa Kingsman filminde gördüğümüz kurşun geçirmez şemsiyeyi ekledi. Haksız rekabete yol açmaması için süresiz olarak kullanılamayan şemsiye, üzerinize yağan kurşunlardan korunmanızı sağlıyor.

Takip edenler veya oynayanlar bilecektir; Fortnite: Chapter 2’nin şubat ayında başlayan ‘Top Secret’ adındaki ikinci sezonu, gizli ajanlara odaklanıyor ve -ilk aklınıza gelenler olmasa da- filmlere doğrudan referanslar içeriyor.

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından biri olarak kabul edilen Fortnite, yeni güncellemesinde Kingsman filmini izleyenlerin aşina olacağı bir savunma ekipmanını oyuna ekledi. Dışarıdan sıradan bir şemsiye gibi görünen bu ekipman, düşmanınıza doğru açtığınız takdirde üzerinize gelen tüm mermilere kalkan oluyor.

Yeni güncellemede gelen hava yastığı ve kurşun geçirmez şemsiye

haksız rekabet oluşturmamak için şemsiyeyi süresiz olarak kullanamayacaksınız, ancak cephaneniz biterse veya rakibinizle aranızda biraz mesafeye ihtiyaç duyarsanız bu efektif ekipmanı devreye alabilirsiniz. Bu arada şemsiyenin yalnızca mermileri sektirmediğini söyleyelim. Aynı zamanda yakın dövüş silahı ve hatta kısa süreli bir planör olarak da kullanılabilen ekipman, oyundaki en büyük dostlarınızdan biri olabilir.

Aynı güncelleme, büyük bir sıçrama yapmanız gerektiğinde düşme hasarı almanızı önleyen şişirilebilir bir çarpışma yastığı da sunuyor. Şemsiye ve çarpışma yastığının oyunda ne kadar kalacağı belirsiz, ancak var olduğu sürece oyun üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Fortnite: Chapter 2’nin şubat ayında başlayan ikinci sezonu, herhangi bir aksama olmadığı takdirde 30 Nisan’da sona erecek.

Kingsman filmindeki kurşun geçirmez şemsiye