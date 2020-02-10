CS:GO, Steam'de Anlık Oyuncu Sayısı Rekoru Kırdı

Dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan CS:GO, yükselişine devam ediyor. Oyun, Valve'ın Steam platformunda eş zamanlı oyuncu rekoru kırarak popülerliğini kaybetmediğini ispatladı.

Counter-Strike: Global Offensive, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Bazı oyunlar, oyuncuların yeni çıkan oyunlara yönelmeye başlamasıyla zamanla kan kaybederken CS:GO hızla büyümeye devam etti. Öyle ki, popüler birinci şahıs nişancı oyunu geçtiğimiz günlerde yeni bir rekora ulaştı.

Genel Steam istatistikleri sayfası, CS:GO'nun tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştığını gösteriyor. Oyuncu sayısındaki artışa 9 Şubat Pazar günü, gerçekleşen CS:GO Columbus turnuvasının katkısı büyük oldu. Böylece CS:GO, Nisan 2016'daki 850.485 eş zamanlı rekorunu aşarak 901.000'den fazla oyuncuyu bir araya getirmeyi başardı.

CS:GO'nun eş zamanlı oyuncu sayıları son dönemde çok yüksek ve oyun için yeni rekorların kapısını açıyor ancak tüm oyunlar arasında rekor hala PUBG'nin elinde. Popüler battle royale oyunu, 2018 yılındaki yükselişi sırasında şaşırtıcı bir şekilde 3 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

CS:GO uzun süren sessizliğinin ardından 2018'de ücretsiz olarak sunulmasıyla yükselişe geçti. Ardından 2019 yılında battle pass sistemi, Operation Shattered Web'in gelişiyle oyuncuların ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Elbette oyunun geçtiğimiz yıllarda Çin'de yayınlanmasının da oyuncu sayılarına katkısı büyük. Valve, dünya çapında popüler olan oyununu desteklemeye devam ediyor. Şirket son olarak CS:GO için kötü niyetli oyuncuların sesini otomatik olarak kısan yeni bir özelliği duyurmuştu.