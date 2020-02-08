Kötü Niyetli Oyuncuları Susturan Yeni CS:GO Özelliği

Valve, oyun içinde diğer oyuncuları rahatsız eden oyuncuları otomatik olarak susturan yeni bir sistem getiriyor. Bu yeni sistem sayesinde, kötü niyetli kişiler belirlenecek ve devamında takım arkadaşlarını rahatsız edemeyecekler.

Valve’un en başarılı oyunlarından biri olarak gösterilen CS:GO, son yıllarda büyük bir kitle kaybetse de hala oynanmaya devam ediyor. Tek başına oynanan bir oyundan ziyade bir ekip oyunu olan CS:GO, oyun içi konuşma özelliği ile iletişim imkanı sunuyor. Elbette bu özelliği iyi bir şekilde kullananlar olduğu gibi durumu kötüye kullanan çok fazla insan bulunuyor.

Güzel bir yere pusup ses kasılması gereken anlarda birisinin çok da iyi olmayan bir mikrofonla konuşmaya başladığına hepimiz şahit olmuşuzdur. Kişinin sesinden dolayı karşı oyuncunun sesini duyamayıp ölürüz ve sinirler gerilir. Bunun dışında konuşmasında küfürlü konuşup moralleri bozan takım arkadaşları da çok görülür. Bu durum, CS:GO oyuncularının hemen hemen her gün başına geliyor.

Aşırı Kötüye Kullanım Özelliği Geliyor

Valve, bu olaya bir dur demek istemiş olacak ki yeni bir sistem oluşturuyor. Şirket, CS:GO’ya otomatik olarak sesi kısılan oyuncu özelliği getiriyor. Oyunun başında takım arkadaşlarını rahatsız eden oyuncular, kötüye kullanım raporunda oylanarak önce bir uyarı alacak, eğer raha fazla kötüye kullanım raporu alırsa oyun içindeki tüm oyuncularda otomatik olarak susturulacak. Üstelik tekrar sesinin açılması için tecrübe puanı kazanması gerekecek. Elbette isteyen kişiler bu oyuncuların sesini sonradan açabilecek.

Valve, “Raporlarla yönlendirilecek yeni sistem, oyuncuların iletişim için kendi standartlarını oluşturmalarına olanak sağlıyor” dedi. Yeni sistemde, “küfürlü iletişim” gibi bildirimlerle takım arkadaşlarınızın sizi daha fazla rahatsız etmemesini sağlayabiliyorsunuz.

Aslında bu sorun sadece CS:GO oyununda bulunmuyor. Çoklu oyunculu FPS oyunlarının hemen hemen hepsinde yer alan bu sorun, sadece oyununu oynamak isteyen insanların moralini bozup oyunu bırakmalarına sebep olabiliyor.