Red Bull'un Düzenlediği CS:GO Turnuvasında Hile Bulundu

Red Bull’un uluslararası turnuvasına çıkmak için Finlandiya’da düzenlenen bölgesel turnuvasını kazanan iki oyuncuda eğimi doğrudan rakip oyuncuya odaklayan bir hile yazılımı tespit edildi. Tespit edilen hile, oyuncuların turnuvayı kazanmasının ardından keşfedildi.

CS:GO’da hile yapan bir oyuncu, en nihayetinde banlanır. En azından hepimizin temennisi bu yönde. Normal oyunlarda çok sık rastladığımız hile kullanımı, turnuvalarda ise çok sık gördüğümüz bir şey değil. Özellikle oyuncuların daha fazla kaybedecek şeyi olduğu için hile kullanmaması, turnuvaları daha rahat izlememize sebep olur.

Red Bull’un düzenlediği Finnish Red Bull Flick turnuvasında ise son derece ilginç bir olay yaşandı. 2v2 mücadelede hile kullanan iki oyuncu birinci oldu. Hile kullandıkları ilk başta tespit edilemeyen oyuncuların, Haziran ayında düzenlenecek ulusal finallere gitmeye hak kazandığı bildirilmişti. Red Bull adına turnuvayı düzenleyen FACEIT, turnuvada kullandıkları anti-hile yazılımının teknik sorundan dolayı hileyi bulamadığını açıkladı. Sonrasında yazılıma gelen güncelleme, turnuvayı kazanan 2 oyuncuda hile olduğunu tespit etti. Jezayyyy ve woldes isimli Finli oyuncular, turnuvada hile kullandıkları için Haziran ayındaki turnuvada yarışamayacaklar.

3. parti CS:GO turnuvalarında genel olarak özel hile yazılımları kullanılır. FACEIT’te Finlandiya’da düzenlenen eleme turnuvasında böyle bir yazılım kullanmış, ancak bu yazılım turnuva sırasında bu hileleri keşfedememiş. FACEIT, sorunu sonrasında çözmüş olsa da turnuvanın yeniden düzenlenmesi için zaman olmadığı için turnuvada ikinci olan takımı uluslararası turnuvaya çıkarmaya kadar verdi.

Nasıl hile kullandılar?

Jezayyyy ve Woldes’un turnuvada hile kullandıklarını gösteren görüntüler de paylaşıldı. Paylaşılan videoda, oyuncuların “+” hedefinin bir hedefe anlık olarak kilitlendiği görülüyor. Çok hızlı bir şekilde hareket edip kusursuz bir şekilde rakip oyuncuyu hedef alan crosshair, ikilinin turnuvada birinci olmasını sağlıyor.

Aslında bu noktada yapılacak en adil şey, bazı maçların tekrar oynanmasını sağlamak olacak. Çünkü bu ikilinin finale çıkmadan önce karşılaştığı rakiplerin de hakları gasp edilmiş oldu. Ancak zaman kısıtlamasından dolayı yetkililer uluslararası turnuvaya ikinci olan takımın çıkacağını duyurdu.