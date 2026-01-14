Tümü Webekno
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Yurt Dışı Alışverişler Hakkında Konuştu: "Fırsatçılık ve İstismar"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yurt dışından gümrüksüz alışveriş uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, düzenlemenin kötüye kullanıldığını ortaya koydu. Peki bundan sonra ne olacak? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Resmî Gazete'de yayımlanan bir karardan bahsetmiştik. Bu karara göre vatandaşlar, artık yurt dışı alışverişlerinde gümrük muafiyeti görmeyeceklerdi. Geçmişte kargo dahil fiyatı 30 euro ve altında ürünler için uygulanan muafiyet, artık geçerli olmayacaktı.

Tabii bu durum, ülkemizdeki bazı fırsatçılara gün doğurdu. İthal ürünlere eşi benzeri görülmemiş zamlar yapıldı. Yaşananları görmezden gelmeyen hükûmet, konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından yapılan açıklama, düzenleme ile ilgili yeni adımlar atılabileceğini veya yerli satıcılara çok ağır cezalar uygulanabileceğini ortaya koyuyor.

İşte Oktay Saral tarafından yapılan açıklama:

Başlıksız-1

30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır. Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır.

Oktay Saral'ın resmî X hesabından yaptığı açıklama bu şekilde. Ancak bundan sonra neler yapılacağı şimdilik belirsiz. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek...

