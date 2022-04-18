Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğine katılan YouTuber Merve Özkaynak, davete katılımı üzerine gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Özkaynak'ın "Atatürk'ün yemek yediği yerde olmak benim için gurur vericiydi" sözü, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda pek çok ünlü ismin de davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi. İnternet, televizyon ve müzik dünyasından tanıdık isimlerin katıldığı bu iftar yemeği sonrasında sosyal medyada bazı tartışmalar oluşurken, bu tartışmalardan biri YouTuber Merve Özkaynak'ı merkezine aldı.

YouTube’da makyaj ve güzellik kanalı olan Merve Özkaynak, iftar yemeğinde yaptığı paylaşımın ardından takipçilerinden tepki toplamaya başladı. Gelen tepkilerin ardından Merve Özkaynak, Instagram hesabından hikaye serisi paylaşarak cevap verdi. Özkaynak’ın açıklamasındaki bir detaysa tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

"Atatürk'ün yemek yediği yerde olmak benim için gurur verici bir şeydi"

Özkaynak, açıklamasında 8 yıldır bu işi tutkuyla yaptığını belirtti ve devlet makamından gelen bir teklifi geri çevirmeyi uygun görmediğini ifade etti. Özkaynak’ın açıklamasının devamında “Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün çalıştığı, yemek yediği yerde olmak benim için müthiş gurur verici bir şeydi.” demesiyse tepkilerin artmasına neden oldu. Özkaynak’a gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: