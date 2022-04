Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı ve bu şarkıya çektiği klip sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Coğrafya Kaderdir' tartışması başlatan şarkıya bir tepki de ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin yeni yayımlanan Take It or Leave It isimli şarkısı genel olarak beğenilmiş; ancak şarkının klibi resmen dinleyicileri ikiye bölmüştü. Bir kısım Tilki’nin klibinin gayet güzel olduğunu savunurken, bir kısım da klibi fazla cüretkar bulmuş ve gereksiz çıplaklık içermekle eleştirmişti.

Hakkında pek çok yorum yapılan şarkı ve klibi hakkında bir yorum da ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Şarkıyı kötü bulduğunu belirten Özdemir’e Tilki’den cevap gecikmedi.

Özdemir: "Coğrafya herkes için kaderdir"

Yayınlandığı gün içerisinde YouTube’da 3 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Take It or Leave It’i eleştirenler kervanına gazeteci Cüneyt Özdemir de dahil oldu.

Dün yayımlanan klibe ve şarkıya dair eleştirilerini kişisel Twitter hesabından paylaşan Özdemir, “Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! “ dedi ve “Coğrafya herkes için kaderdir!” diye de sözlerine ekledi.

Tilki ise Özdemir’in bu paylaşımına alıntı yaparak “Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz..” şeklinde karşılık verdi.

Tilki daha öncesinde ise çok eleştirilen klibi için şu şekilde açıklama yapmıştı:

Take It or Leave It sosyal medyayı ikiye böldü

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısına gelen genel tepkiler ise oldukça çeşitliydi. Bir kısım çoğu dünya starının bu tarz klipler çektiğini ve Tilki’nin hem şarkısının hem klibinin Türkiye standartlarının üzerinde olduğunu belirtirken, bir kısım da genç şarkıcıyı ‘ahlaksızlık’ ve Gülşen’le yarışmaya çalışmak ile itham etti.