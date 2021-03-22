Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, blokzincir teknolojisiyle ilgili sık sık duyulan terimlerin ne anlama geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda 'Kripto Madencilik' ve 'Kripto Cüzdan' gibi terimlerin anlamları açıklandı.

Son günlerde kripto paraların bir hayli popüler hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Bitcoin'in fiyatının son üç ay içerisinde yaklaşık 3 kat artması, bu popülaritede büyük rol oynuyor. Ancak bir de tüm bu kripto paraların arkasında yatan, spordan sanata ve tasdik işlemlerine kadar pek çok farklı alanda kullanılan blokzincir (blockchain) teknolojisi bulunuyor.

Dijital bir defter gibi çalışan blokzincir yazılımı, her türlü veriyi takip etmek için kullanılabiliyor. Bu nedenle son dönemlerde şirketler ve devletlerin de teknolojiye olan ilgisi giderek artıyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, blokzincirle ilgili sık sık duyduğumuz terimlerin ne anlama geldiğini açıkladığı bir paylaşım yaptı.

Blokzincirle ilgili sık sık duyduğumuz terimler ne anlama geliyor?

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CB Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan paylaşımda 'Uzlaşma Mekanizmaları', 'Kripto Madencilik', 'Kripto Para' ve 'Kripto Cüzdan' terimlerinin ne anlama geldiği açıklandı. Terimler ve karşılık gelen açıklamalar şu şekilde:

Uzlaşma Mekanizmaları

"Blokzincir ağındaki işlemlerin, katılımcıların belli bir çoğunluğu tarafından doğrulanması ve onaylanmasını sağlayan mekanizmalardır. Böylelikle bilgilerin doğru, güvenli ve değiştirilemez bir şekilde kayıt olduğu güvence altına alınır. En yaygın kullanılanlar; iş kanıtı ve hisse kanıtı mekanizmalarıdır."

Kripto Madencilik

"Uzlaşma mekanizmalarında katılımcılar tarafından kriptografik matematik problemlerinin çözümü yapılan blokzincirlerdeki doğrulama işlemlerinin tamamıdır. Matematiksel problemlerin çözümü zor olduğundan ve zaman aldığından bu işlemler madencilik ile özdeşleştirilmiştir."

Kripto Para

"Blokzincir ağında ödeme aracı olarak kullanılması için oluşturulmuş sanal paralardır. Merkeziyetsiz bir şekilde kullanımı kriptografik matematiksel işlemlerle güvence altına alındığından kripto para olarak anılmaktadır. Blokzincir ağında herhangi bir mal veya hizmetin sahipliği veya el değiştirmesi, öncelikle onun dijital değer yani jeton (token) olarak tanımlanması ile sağlanır."

Kripto Cüzdan

"Blokzincir ağında kripto paralar veya dijital değerler (jeton) ile işlem yapmak için gerekli referans bilgilerin kriptografik şifreli olarak saklanmasıdır. Alım, satım, yatırım gibi işlemlerde referans bilgisi olarak açık ve özel anahtarlar kullanılır. Her ne kadar cüzdan adı verilse de üzerinde herhangi bir para veya değer birimi tutulmaz."