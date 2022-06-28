Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 1937 yılında hayata gözlerini açan ve kimlikteki ismi Fahrettin Cüreklibatur olan ünlü sanatçı, zaman zaman sağlık problemleri ile gündeme geliyordu.
Cüneyt Arkın'ın sinema dünyası ile tanışması aslında bir şanstı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve burada eğitim gören Arkın, 1963 yılında Artist isimli bir derginin yarışmasına katılmış ve birinci olmuştu. Aynı yıl askerlik görevini yapan Arkın, 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışmış ve hayatının dönüm noktası da bu tanışma olmuştu...
Yeşilçam'a sayısız eser bıraktı
Cüneyt Arkın'ın sinema sektörüne girişi, Gurbet Kuşları isimli bir filmle olmuştu. Ancak usta oyuncunun kariyeri bununla kalmadı. Yıllar içerisinde onlarca filmde karşımıza çıkan Arkın, Malkoçoğlu serisi ile zirveye ulaştı. Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile onlarca eserde yan yana olan Arkın, toplamda 300'den fazla projede yer almıştı. Kara Murat ve Battal Gazi ise Türk sinemasının ilk süper kahramanları olarak kayıtlara geçmişti.
Cüneyt Arkın neden öldü?
85 yaşında olan Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni şu an için açıklanmadı. Ancak usta oyuncunun yaşlılığa bağlı olarak bazı hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu. Arkın'ın bedeni, çektiği acılara daha fazla dayanamamış gibi görünüyor...
Cüneyt Arkın'ın rol aldığı bazı yapımlar:
- Gurbet Kuşları
- Gözleri Ömre Bedel
- Serseri Aşık
- Devlerin Kavgası
- Horasan'ın Üç Atlısı
- Malkoçoğlu
- Eşkiya Halil (Haydut)
- Vatan Ve Namık Kemal
- Arım, Balım, Peteğim
- Battal Gazi'nin İntikamı
- Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
- Korkusuz Cengaver
- Süpermenler
- Kanije Kalesi
- Dünyayı Kurtaran Adam
- Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
- Çılgın Dersane
- Gulyabani
- Kuruluş Osman
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar: