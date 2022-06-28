Türk sinemasının en ünlü ve sevilen isimlerinden Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki usta oyuncu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyordu. Peki Cüneyt Arkın kimdi? Türk sineması için neden tarihi bir öneme sahipti?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 1937 yılında hayata gözlerini açan ve kimlikteki ismi Fahrettin Cüreklibatur olan ünlü sanatçı, zaman zaman sağlık problemleri ile gündeme geliyordu.

Cüneyt Arkın'ın sinema dünyası ile tanışması aslında bir şanstı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve burada eğitim gören Arkın, 1963 yılında Artist isimli bir derginin yarışmasına katılmış ve birinci olmuştu. Aynı yıl askerlik görevini yapan Arkın, 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışmış ve hayatının dönüm noktası da bu tanışma olmuştu...

Yeşilçam'a sayısız eser bıraktı

Cüneyt Arkın'ın sinema sektörüne girişi, Gurbet Kuşları isimli bir filmle olmuştu. Ancak usta oyuncunun kariyeri bununla kalmadı. Yıllar içerisinde onlarca filmde karşımıza çıkan Arkın, Malkoçoğlu serisi ile zirveye ulaştı. Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile onlarca eserde yan yana olan Arkın, toplamda 300'den fazla projede yer almıştı. Kara Murat ve Battal Gazi ise Türk sinemasının ilk süper kahramanları olarak kayıtlara geçmişti.

Cüneyt Arkın neden öldü?

85 yaşında olan Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni şu an için açıklanmadı. Ancak usta oyuncunun yaşlılığa bağlı olarak bazı hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu. Arkın'ın bedeni, çektiği acılara daha fazla dayanamamış gibi görünüyor...

Cüneyt Arkın'ın rol aldığı bazı yapımlar:

Gurbet Kuşları

Gözleri Ömre Bedel

Serseri Aşık

Devlerin Kavgası

Horasan'ın Üç Atlısı

Malkoçoğlu

Eşkiya Halil (Haydut)

Vatan Ve Namık Kemal

Arım, Balım, Peteğim

Battal Gazi'nin İntikamı

Kara Murat: Fatih'in Fedaisi

Korkusuz Cengaver

Süpermenler

Kanije Kalesi

Dünyayı Kurtaran Adam

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

Çılgın Dersane

Gulyabani

Kuruluş Osman

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar: