Cüneyt Özdemir'den Kur Alternatifi: Tuvalet Kağıdı Kuru

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da yaptığı son yayınında sürekli artmaya devam eden döviz kuruna bir alternatif buldu ve tuvalet kağıdı kurunu takip etmeye başladı. Ne gariptir, tuvalet kağıdı kuru da döviz kuruyla birlikte yükseldi.

Özellikle eylül ayının başından bu yana artan döviz kuru, ülkemizde yaşam şartlarını çok kısa bir süre içinde alt üst etti. 1 Eylül 2021’de 8,28 TL olan dolar, bugün 14,59 ile yeni bir rekor kırarken marketlerdeki fiyat etiketleri her geçen gün değişiyor, her şey pahalılaşıyor ve herhangi bir şeye erişme hedefimiz de giderek zorlaşıyor.

Döviz kuru rekor üstüne rekor kırarken, market fiyatları sürekli artmaya devam ederken bugün, Gazeteci Cüneyt Özdemir, ekonomide yeni bir standardı hayatımıza koydu. YouTube’da yayın yapan Cüneyt Özdemir, artık döviz kuru yerine marketlerdeki tuvalet kağıtlarının kurunu takip etmeye başladı.

Cüneyt Özdemir'in paylaşımı:

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Tuvalet kağıdı kurundaki son duruma göre 32’li tuvalet kağıdı 131,50 TL’ye, 16’lı tuvalet kağıdı 87,50 TL’ye, 9’lu tuvalet kağıdı 32,90 TL’ye ve 4’lü tuvalet kağıdı 11,96 TL’ye ulaştı. Fakat piyasalardaki (marketler) tuvalet kağıtlarının fiyatları arasında çeşitli değişimler de gözüküyor. Değişimin en temel nedeniyse elbette marka ve ürün kalitesi.

Acınacak halimize güldüğümüz bir başka günde de yapılan bu paylaşım, elbette sosyal medyada yeni bir gündem oluşturmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı tepkiler şu şekildeydi: