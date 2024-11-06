Cupra fiyat listesi

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Seat'taki kardeşlerine göre oldukça pahalı etiketlere sahip olan otomobiller, tasarım ve performansları ile mest ediyorlar.
Peki Cupra Kasım 2024 sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Cupra araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Yeni Leon
|1.860.000 TL
|1.995.000 TL
|Ateca
|2.100.000 TL
|2.100.000 TL
|Yeni Formentor
|2.180.000 TL
|2.180.000 TL
Yeni Cupra Leon fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|-, Otomatik
|1.860.000 TL
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|VZ-Line, Otomatik
|2.250.000 TL
|2.0 TSI 300 PS, Benzinli
|VZ, Otomatik
|3.950.000 TL
Cupra Ateca fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 HP, Benzinli
|-, Otomatik
|2.100.000 TL
Cupra Yeni Formentor fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|-, Otomatik
|2.180.000 TL
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|VZ-Line, Otomatik
|2.525.000 TL
|2.0 TSI 333 PS 4Drive, Benzinli
|VZ, Otomatik
|4.450.000 TL