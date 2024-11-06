Cupra fiyat listesi

Cupra, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçtiğimiz ay Türkiye'ye getirdiği Leon'a okkalı bir zam yaptı. En pahalı Leon, 4 milyona dayanmış durumda.

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, kasım ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Seat'taki kardeşlerine göre oldukça pahalı etiketlere sahip olan otomobiller, tasarım ve performansları ile mest ediyorlar.

Peki Cupra Kasım 2024 sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Cupra araba fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Yeni Leon 1.860.000 TL 1.995.000 TL Ateca 2.100.000 TL 2.100.000 TL Yeni Formentor 2.180.000 TL 2.180.000 TL

Yeni Cupra Leon fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit -, Otomatik 1.860.000 TL 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 2.250.000 TL 2.0 TSI 300 PS, Benzinli VZ, Otomatik 3.950.000 TL

Cupra Ateca fiyatları - Kasım 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 HP, Benzinli -, Otomatik 2.100.000 TL

Cupra Yeni Formentor fiyatları - Kasım 2024