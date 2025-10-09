Sınırlı Sayıda Üretilecek Cupra Formentor VZ5 Tanıtıldı

Cupra, Türkiye'de de çok sevilen Formentor'un "VZ5" isimli yeni versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil, Audi'nin 5 silindirli 2.5 litrelik TFSI motorunu kullanıyor. Peki bu otomobilin fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cupra'dan otomobil tutkunlarını mest edecek bir hamle geldi. Cupra, düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'de de çok sevilen Formentor modelinin yeni bir versiyonunu tanıttı. "VZ5" koduyla tanıtılan yeni Formentor, yüksek performansı ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Ancak size kötü bir haberimiz var; Cupra Formentor VZ5, ne yazık ki sınırlı sayıda, sadece 4.000 adet üretilecek.

Cupra Formentor VZ5, dışarıdan bakıldığında orijinal Formentor'a benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; ön kısımda üçgen detaylara sahip olan LED destekli farlar, sportif ızgara ile eşleştirildi. Arka kısımda ise ışık barı şeklindeki aydınlatmalar korunuyor. Fakat VZ5 versiyonda dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü ezgoz çıkışları göreceğiz.

Karşınızda Cupra Formentor VZ5

Cupra, yeni Formentor VZ5'in iç tasarımını göstermedi. Ancak bu çok da şaşırdığımız bir durum değil. Zira bu otomobil, tamamen performans odaklı. Hâl böyle olunca mevcut Formentor'daki 12.9 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranının, tam dijital gösterge ekranının ve diğer detayların olduğu gibi korunduğunu düşünüyoruz.

Gelelim Cupra Formentor VZ5'in en önemli kısmına. Yani motoruna. Şirketin açıklamasına göre Formentor VZ5'te Audi tarafından üretilen 5 silindirli, 2.5 litrelik TFSI benzinli motor bulunuyor. Audi RS3'te de kullanılan bu motor, Formentor VZ5'e 385 beygir gücü ve 480 Nm tork sağlıyor. 7 ileri vitesli çift kavrama DSG şanzıman ile eşleştirilen Formentor VZ5, Cupra'nın kendi 4 tekerden çekiş sistemine ev sahipliği yapıyor. Ancak burada can sıkan bir detay var; Cupra, Formentor VZ5'in performans verilerine ilişkin bir şey söylemedi. Yani maksimum hız ve 0-100 km/s hızlanma süresi gibi bilgilere sahip değiliz.

Cupra tarafından yapılan açıklamaya göre Formentor VZ5, 60 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. 2026 yılının ilk çeyreğinde üretimine geçilecek otomobil, gelecek yıl içerisinde tüketicilerle buluşmuş olacak. Cupra Formentor VZ5'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.