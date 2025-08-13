Yapay zekâyı artık sadece olduğu gibi kullanmak zorunda değiliz. Bu rehberimizdeki adımları takip ederek Custom GPT'ler kurabilir ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

Yapay zekâ artık sadece filmlerde gördüğümüz bir teknoloji değil, hayatımızın tam merkezinde. OpenAI'ın sunduğu Custom GPT özelliği sayesinde, artık herkes kendi ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir yapay zekâ modeli oluşturabiliyor.

Bu rehberimizde, size özel bir GPT'nin kapılarını aralayacağız. İster günlük işlerinizi organize eden bir asistan, ister yeni bir hobi öğrenirken size yol gösteren bir rehber, isterseniz de sadece sohbet etmek için bir arkadaş... Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak oluşturabileceğiniz bu kişisel yapay zekâyı nasıl kuracağınızı adım adım anlatacağız.

Custom GPT nedir? Ne işe yarar?

Custom GPT, en basit tanımıyla belirli bir amaç için özelleştirilmiş bir ChatGPT versiyonudur. Genel amaçlı ChatGPT'nin aksine, Custom GPT'ler sizin belirlediğiniz talimatlar, bilgiler ve yeteneklerle donatılır.

Bu sayede sadece sizin istediğiniz konularda uzmanlaşmış ve sizin istediğiniz şekilde yanıtlar veren bir yapay zekâ modeli ortaya çıkar.

Adım adım Custom GPT nasıl oluşturulur?

Kendi kişisel yapay zekâ asistanınızı oluşturmak sandığınızdan çok daha kolay. Aşağıdaki adımları takip ederek dakikalar içinde ilk Custom GPT'nizi hayata geçirebilirsiniz.

Önemli Not: Bu özelliği kullanabilmek için ChatGPT Plus veya üzeri bir aboneliğe sahip olmanız gerekmektedir.

Adım #1: ChatGPT'ye giriş yapın ve "GPT'ler" bölümüne gidin

Öncelikle chat.openai.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Sol tarafta bulunan menüden "GPT'ler" sekmesine tıklayın.

Adım #2: "Oluştur" seçeneğine tıklayın

Açılan sayfada sağ üstte "Oluştur" butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklayarak kişiselleştirme ekranına geçiş yapın.

Adım #3: GPT Builder ile sohbet etmeye başlayın

Karşınıza "Oluştur" ve "Yapılandır" olmak üzere iki ana bölüm çıkacak.

"Oluştur" bölümü, GPT'nizi sohbet ederek, yani ne istediğinizi yazarak oluşturduğunuz yerdir.

Örneğin "Bana sağlıklı ve pratik yemek tarifleri sunan bir şef asistanı oluşturmak istiyorum. Adı 'Lezzet Sihirbazı' olsun" diyebilirsiniz. ChatGPT, bu isteğinize göre GPT'nizin profil resmini, adını ve temel talimatlarını otomatik olarak oluşturacaktır.

Adım #4: GPT'nizi detaylandırın ve eğitin

Sohbet ekranı ile GPT eğitmek oldukça kolay olsa da GPT'nizin tam olarak istediğiniz gibi çalışması için "Yapılandır" sekmesine geçerek detayları düzenlemeniz daha tutarlı sonuçlar almanızı sağlar.

İsim : GPT'nizin adını buradan değiştirebilirsiniz.

: GPT'nizin adını buradan değiştirebilirsiniz. Açıklama : GPT'nizin ne işe yaradığını kısaca anlatan bir açıklama ekleyin.

: GPT'nizin ne işe yaradığını kısaca anlatan bir açıklama ekleyin. Talimatlar : Burası en önemli kısım! GPT'nizin nasıl davranması gerektiğini, hangi bilgilere odaklanması gerektiğini, hangi üslubu kullanması gerektiğini (örneğin, samimi, profesyonel, esprili) detaylı bir şekilde buraya yazmalısınız. Ne kadar detaylı talimat verirseniz, o kadar iyi sonuç alırsınız.

: Burası en önemli kısım! GPT'nizin nasıl davranması gerektiğini, hangi bilgilere odaklanması gerektiğini, hangi üslubu kullanması gerektiğini (örneğin, samimi, profesyonel, esprili) detaylı bir şekilde buraya yazmalısınız. Ne kadar detaylı talimat verirseniz, o kadar iyi sonuç alırsınız. Konuşma Başlatıcılar : Kullanıcıların GPT'nizle sohbete başlamasını kolaylaştıracak örnek sorular ekleyin. (Örn: "Bana 30 dakikada yapabileceğim bir tavuk yemeği tarifi ver.")

: Kullanıcıların GPT'nizle sohbete başlamasını kolaylaştıracak örnek sorular ekleyin. (Örn: "Bana 30 dakikada yapabileceğim bir tavuk yemeği tarifi ver.") Bilgi : GPT'nizin bilmesini istediğiniz özel dosyaları (PDF, TXT, vb.) bu bölümden yükleyebilirsiniz. Örneğin kendi tariflerinizin olduğu bir dokümanı veya bir ders notunu buraya ekleyebilirsiniz.

: GPT'nizin bilmesini istediğiniz özel dosyaları (PDF, TXT, vb.) bu bölümden yükleyebilirsiniz. Örneğin kendi tariflerinizin olduğu bir dokümanı veya bir ders notunu buraya ekleyebilirsiniz. Yetenekler: GPT'nizin internette arama yapıp yapamayacağını (Web Browse), DALL-E ile görsel oluşturup oluşturamayacağını (DALL-E Image Generation) veya kod analizi yapıp yapamayacağını (Code Interpreter) buradan seçebilirsiniz.

Adım #5: Test edin ve kaydedin

Tüm ayarları yaptıktan sonra, ekranın sağ tarafındaki "Ön izleme" bölümünde GPT'nizi test edebilirsiniz. Ona sorular sorun ve verdiği yanıtların istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol edin. Her şeyden memnunsanız GPT'nizi kaydedebilirsiniz. Kaydetme işleminin ardından karşınıza üç seçenek çıkacak:

Sadece Ben : GPT'yi sadece siz görebilir ve kullanabilirsiniz.

: GPT'yi sadece siz görebilir ve kullanabilirsiniz. Bağlantıya Sahip Olan Herkes : Oluşturduğunuz linki paylaştığınız kişiler GPT'nizi kullanabilir.

: Oluşturduğunuz linki paylaştığınız kişiler GPT'nizi kullanabilir. Herkese Açık: GPT'niz herkes tarafından kullanılır.

Custom GPT oluşturmak ücretli mi?

Evet, Custom GPT oluşturabilmek ve kullanabilmek için ChatGPT Plus, Teams veya Enterprise aboneliğinizin olması gerekmektedir.

Custom GPT oluşturmak için kodlama bilmeme gerek var mı?

Hayır, kesinlikle gerek yok. Tüm süreci sohbet ederek ve basit formları doldurarak tamamlayabilirsiniz.

Oluşturduğum GPT'yi daha sonra düzenleyebilir miyim?

Evet, istediğiniz zaman kendi GPT'nizi seçip "GPT'yi Düzenle" seçeneği ile talimatlarını, bilgilerini ve diğer ayarlarını güncelleyebilirsiniz.