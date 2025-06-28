Yapay zekâ ile konuşabileceğiniz sayısız farklı site kullanıma sunulmuş olsa da aralarından bazıları diğerlerinden daha geniş veri setine sahip. Bu da sohbetlerinizin daha detaylı ve işlerinizin daha kaliteli olacağı anlamına geliyor.

Teknoloji dünyasının son harikası diyebileceğimiz yapay zekâ, artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil, günlük hayatımızın da tam merkezinde. Eskiden yalnızca büyük şirketlerin veya bilim insanlarının erişebildiği bu teknoloji, şimdi akıllı telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla parmaklarımızın ucunda. Üstelik birçoğu tamamen ücretsiz.

Peki bu kadar çok seçenek varken sohbet için hangisini denemelisiniz? Bu içeriğimizde yapay zeâ ile sohbet etmenizi sağlayan en popüler ve kullanışlı ücretsiz uygulamaları sizin için bir araya getirdik.

Yapay zekâ destekli ücretsiz sohbet uygulamaları

ChatGPT

Gemini

Copilot

Poe

Perplexity

Claude

Hugging Face

You.com

ChatGPT

Yapay zekâ ile sohbet denince akla ilk gelen isim şüphesiz ChatGPT. OpenAI tarafından geliştirilen bu model, kullanıcılarla son derece doğal ve akıcı bir dilde sohbet edebiliyor. Ücretsiz sürümü de günlük kullanım için oldukça yeterli. Makale yazdırmaktan e-posta taslağı oluşturmaya, karmaşık konuları basitleştirmekten kod yazmaya kadar geniş bir yelpazede kullanabilirsiniz.

Ücretli mi? : Hayır, temel sürümü ücretsizdir. Daha gelişmiş olan modeller, daha hızlı yanıt süreleri ve ek özellikler (gelişmiş veri analizi gibi) sunan ChatGPT Plus adındaki ücretli bir abonelikle gelir.

: Hayır, temel sürümü ücretsizdir. Daha gelişmiş olan modeller, daha hızlı yanıt süreleri ve ek özellikler (gelişmiş veri analizi gibi) sunan ChatGPT Plus adındaki ücretli bir abonelikle gelir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Ücretsiz kullanıcılar da metin komutlarıyla görsel üretebilirler.

: Evet. Ücretsiz kullanıcılar da metin komutlarıyla görsel üretebilirler. Video üretebiliyor mu?: OpenAI'ın "Sora" adlı video üretim modeli ile video üretebilirsiniz ama doğrudan ChatGPT ile yazışarak üretmeniz mümkün değildir.

Gemini

Google'ın güçlü arama motoru altyapısıyla desteklenen Gemini, en güncel bilgilere anında erişim sağlama konusunda oldukça iddialı. İnternetten anlık olarak veri çekebilmesi, onu özellikle güncel olaylar ve araştırmalar hakkında bilgi almak için ideal bir seçenek hâline getiriyor. Yaratıcı metinler üretme ve farklı formatlarda içerik oluşturma konusunda da oldukça başarılı.

Ücretli mi? : Hayır, temel sürümü ücretsizdir. Gemini'ın mevcut modellerinden Pro modeli belli bir sınırlama doğrultusunda ücretsiz olarak kullanılabilirken, sınırsız kullanım için ücretli abonelik gerektirir.

: Hayır, temel sürümü ücretsizdir. Gemini'ın mevcut modellerinden Pro modeli belli bir sınırlama doğrultusunda ücretsiz olarak kullanılabilirken, sınırsız kullanım için ücretli abonelik gerektirir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Google'ın "Imagen 4" modeli sayesinde ücretsiz olarak metinden görsel üretebilir.

: Evet. Google'ın "Imagen 4" modeli sayesinde ücretsiz olarak metinden görsel üretebilir. Video üretebiliyor mu?: Evet. Gemini üzerinden video üretmek mümkün olsa da ücretli abonelik gereklidir.

Copilot

Microsoft'un arama motoru Bing ile entegre çalışan Copilot, ilk zamanlar sorduğunuz sorulara kaynak göstererek cevap vermesiyle öne çıkmıştı. Bu özellik, verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj ama güncel diğer araçların çoğunda da aynı özellik artık mevcut. Yine de kaynak doğruluğu bakımından Copilot'u tercih eden pek çok kullanıcı var.

Ücretli mi? : Hayır, büyük ölçüde ücretsizdir. Copilot'ın standart kullanımı ücretsizdir. Daha hızlı performans ve öncelikli erişim gibi avantajlar sunan Copilot Pro adında ücretli bir sürümü de mevcuttur.

: Hayır, büyük ölçüde ücretsizdir. Copilot'ın standart kullanımı ücretsizdir. Daha hızlı performans ve öncelikli erişim gibi avantajlar sunan Copilot Pro adında ücretli bir sürümü de mevcuttur. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. DALL-E 3 entegrasyonu sayesinde ücretsiz olarak son derece kaliteli görseller üretebilir.

: Evet. DALL-E 3 entegrasyonu sayesinde ücretsiz olarak son derece kaliteli görseller üretebilir. Video üretebiliyor mu?: Hayır. Şu an için Copilot'un metinden video oluşturma özelliği bulunmuyor.

Poe

Farklı yapay zekâ modellerini tek bir çatı altında denemek isteyenler için harika bir platform. Poe, içerisinde ChatGPT, Gemini ve Claude gibi farklı yapay zekâ botlarını barındırıyor. Bu sayede, aynı soruyu farklı botlara sorarak değişik perspektiflerden cevaplar alabilirsiniz.

Ücretli mi? : Hem evet hem hayır. Platform, birçok farklı yapay zekâ modelini denemeniz için günlük sınırlı sayıda ücretsiz mesaj hakkı tanır. Bu limit dolduğunda beklemeniz veya ücretli aboneliğe geçmeniz gerekir.

: Hem evet hem hayır. Platform, birçok farklı yapay zekâ modelini denemeniz için günlük sınırlı sayıda ücretsiz mesaj hakkı tanır. Bu limit dolduğunda beklemeniz veya ücretli aboneliğe geçmeniz gerekir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Platform içerisinde yer alan StableDiffusion ve Playground-v2 gibi botları kullanarak görsel üretebilirsiniz. Bu kullanım da günlük ücretsiz limitinize dâhildir.

: Evet. Platform içerisinde yer alan StableDiffusion ve Playground-v2 gibi botları kullanarak görsel üretebilirsiniz. Bu kullanım da günlük ücretsiz limitinize dâhildir. Video üretebiliyor mu?: Hayır. Poe platformunda şu an için video üreten bir yapay zekâ modeli bulunmamaktadır.

Perplexity

Bir sohbet botundan çok, bir "cevap motoru" olarak konumlanan Perplexity, sorduğunuz sorulara doğrudan ve kaynakçalı yanıtlar sunar. Akademik araştırmalar veya bir konunun derinlemesine öğrenilmesi için oldukça kullanışlıdır.

Ücretli mi? : Hayır. Temel arama özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Daha gelişmiş modelleri kullanmak ve dosya yüklemek gibi özellikler için saatlik limitler bulunur. Sınırsız kullanım için Perplexity Pro aboneliği gereklidir.

: Hayır. Temel arama özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Daha gelişmiş modelleri kullanmak ve dosya yüklemek gibi özellikler için saatlik limitler bulunur. Sınırsız kullanım için Perplexity Pro aboneliği gereklidir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Pro (ücretli) sürümünde metin komutları ile görsel üretme özelliği mevcuttur.

: Evet. Pro (ücretli) sürümünde metin komutları ile görsel üretme özelliği mevcuttur. Video üretebiliyor mu?: Hayır. Perplexity'nin video üretme özelliği bulunmamaktadır.

Claude

Yapay zekâ güvenliği ve etiği üzerine yoğunlaşan Anthropic firmasının geliştirdiği Claude, özellikle uzun metinleri analiz etme ve özetleme konusunda çok başarılıdır. PDF veya diğer dokümanları doğrudan uygulamaya yükleyerek içeriği hakkında sorular sorabilir, özetler çıkarabilir veya metni analiz etmesini isteyebilirsiniz.

Ücretli mi? : Hayır. İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sınırlı sayıda ücretsiz kullanım hakkı sunar. Limitinizi doldurduğunuzda bir süre beklemeniz veya daha yüksek limitler ve en gelişmiş modeller için Claude Pro aboneliğine geçmeniz gerekir.

: Hayır. İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sınırlı sayıda ücretsiz kullanım hakkı sunar. Limitinizi doldurduğunuzda bir süre beklemeniz veya daha yüksek limitler ve en gelişmiş modeller için Claude Pro aboneliğine geçmeniz gerekir. Görsel üretebiliyor mu? : Hayır. Claude'un temel yeteneği metin anlamak ve üretmektir; görsel üretim kabiliyeti yoktur.

: Hayır. Claude'un temel yeteneği metin anlamak ve üretmektir; görsel üretim kabiliyeti yoktur. Video üretebiliyor mu?: Hayır. Video üretme özelliği bulunmamaktadır.

Hugging Face

Burası tek bir sohbet uygulamasından ziyade, binlerce farklı yapay zekâ modelini deneyebileceğiniz dev bir topluluk ve platformdur. Diğer uygulamalarda bulamayacağınız daha niş ve deneysel sohbet botlarını burada keşfedebilirsiniz. Eğer yapay zekâ dünyasına daha derin bir dalış yapmak ve farklı modellerin yeteneklerini karşılaştırmak isterseniz, Hugging Face tam size göre bir oyun alanı sunar.

Ücretli mi? : Hayır. Platformdaki binlerce modeli ve demoyu (Spaces) denemek tamamen ücretsizdir. Geliştiriciler için sunulan daha profesyonel hizmetler ücretli olabilir ancak son kullanıcı için ücretsizdir.

: Hayır. Platformdaki binlerce modeli ve demoyu (Spaces) denemek tamamen ücretsizdir. Geliştiriciler için sunulan daha profesyonel hizmetler ücretli olabilir ancak son kullanıcı için ücretsizdir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Platformda Stable Diffusion gibi birçok farklı metinden görsel üretme modelini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

: Evet. Platformda Stable Diffusion gibi birçok farklı metinden görsel üretme modelini ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Video üretebiliyor mu?: Evet. Platform üzerinde metinden veya görselden video üreten bazı deneysel modelleri bulup denemek mümkündür ancak bunlar genellikle kısa ve düşük çözünürlüklü olur.

You

You, geleneksel bir arama motoru ile yapay zekâ sohbetini birleştiren yenilikçi bir platformdur. Bir arama yaptığınızda, standart web sonuçlarının yanı sıra sorunuza doğrudan cevap veren bir yapay zekâ sohbet penceresi de sunar. "Akıllı Mod"ları sayesinde belirli görevlere odaklanmış (örneğin kod yazma veya görsel oluşturma) yapay zekâ araçları arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Ücretli mi? : Hayır. Temel arama ve sohbet özellikleri ücretsizdir ancak görsel üretme ve en gelişmiş yapay zekâ modellerini kullanma gibi özellikler için günlük limitler vardır. Sınırsız kullanım YouPro aboneliği gerektirir.

: Hayır. Temel arama ve sohbet özellikleri ücretsizdir ancak görsel üretme ve en gelişmiş yapay zekâ modellerini kullanma gibi özellikler için günlük limitler vardır. Sınırsız kullanım YouPro aboneliği gerektirir. Görsel üretebiliyor mu? : Evet. Ücretsiz olarak sınırlı sayıda görsel üretebilirsiniz. Sınırsız üretim ücretli plana dâhildir.

: Evet. Ücretsiz olarak sınırlı sayıda görsel üretebilirsiniz. Sınırsız üretim ücretli plana dâhildir. Video üretebiliyor mu?: Hayır. You şu anda video üretim hizmeti sunmamaktadır.

Yapay zekâ sohbet uygulamaları güvenli mi?

Bu uygulamalar genellikle güvenlidir ancak dikkatli olmakta fayda var. Geliştirici şirketler (Google, Microsoft, OpenAI gibi) verilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alırlar. Bu nedenle TC kimlik numaranız, adresiniz, şifreleriniz veya finansal bilgileriniz gibi çok hassas ve kişisel verileri bu sohbetlerde asla paylaşmamanız en doğrusu olacaktır.

Mobilde en iyi sohbet botu hangisi?

"En iyisi" kişiden kişiye değişir çünkü herkesin ihtiyacı farklıdır ancak mobil kullanımda birkaç uygulama öne çıkıyor. ChatGPT, Microsoft Copilot ve Gemini'ın üçü de hem iOS hem de Android için harika mobil uygulamalara sahip. Kullanıcı dostu arayüzleri, sesli komut özellikleri ve telefonunuza iyi entegre olmalarıyla mutlaka işinizi göreceklerdir.

Yapay zekâ ile konuşmak için üyelik gerekir mi?

Genellikle ücretli bir üyelik (abonelik) gerekmez ancak ücretsiz bir hesap oluşturmanız (kayıt olmanız) gerekir. ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi büyük platformların sunduğu temel ve oldukça yetenekli sürümleri kullanmak tamamen ücretsizdir. Sohbet geçmişinizi kaydetmek ve ayarlarınızı kişiselleştirmek için e-posta adresinizle basit bir hesap oluşturmanız yeterlidir.