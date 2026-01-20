RAM Krizi Buna da Sebep Oldu: Cyberpunk 2077 Çalıştıracak Kadar Güçlü DDR3 Sistem Toplandı!

RAM krizinin etkilerini artırdığı bugünlerde bir YouTuber, DDR3 RAM tabanlı yeni bir sistem toplamayı tercih etti ve bu sistemin performansı, fiyatına göre oldukça iyi.

DDR5 RAM fiyatlarının neredeyse her gün arttığı bu dönemde, bazı oyuncular çözümü geçmişe dönmekte buldu. Donanım dünyasında ilginç deneyleriyle tanınan YouTuber RandomGaminginHD, DDR3 tabanlı eski bir sistemi toplayarak modern oyunlardaki performansını test etti. Sonuçlar ise birçok kişiyi şaşırtacak cinsten.

Yaklaşık 12 yıllık Intel Core i7-4790K işlemciyi temel alan sistem, 4.6 GHz’e hız aşırtılmış işlemci, 32 GB DDR3 RAM, RTX 2060 Super ekran kartı ve Z97 anakarttan oluşuyor. En dikkat çekici detay ise RAM maliyeti. 32 GB DDR3 RAM yalnızca 40 dolara satın alınmış. Bugün tek bir 8 GB DDR5 modülünün neredeyse bunun üç katına satıldığı düşünülürse, tablo oldukça çarpıcı.

Toplanan sistemin oyun performansı:

Oyun FPS (Ortalama) FPS (%1 Düşük) Grafik Ayarları ve Çözünürlük Baldur's Gate 3 57.9 31.7 Yüksek, 1080p, DLAA Battlefield 6 69.7 46.2 Orta, 1080p, DLAA Counter-Strike 2 117.9 50.4 Yüksek, 1080p, 4x MSAA Cyberpunk 2077 59.8 35.4 Yüksek, 1080p Fortnite 115.2 41 Orta, 1080p, TAA GTA V Enhanced 69.6 50 Çok Yüksek RT, 1080p, DLAA Kingdom Come: Deliverance II 72.2 43.4 Yüksek, 1080p, SMAA 2TX Red Dead Redemption 2 72.3 51.7 Orta, 1080p

RandomGaminginHD’ye göre bu tarz bir sistemi ikinci el parçalarla toplamak hâlâ oldukça mantıklı. Kullanılmış bir i7-4790K, RTX 2060 Super ve DDR3 RAM'lerle birlikte 600 doların altında tam teşekküllü bir oyuncu bilgisayarı kurmak mümkün. Üstelik bu rakam, günümüzde sadece bir adet 64 GB DDR5 RAM'den bile daha ucuz.

Sistemin toplandığı video:

DDR5 fiyatlarının 2028’e kadar düşmesinin beklenmediği göz önüne alındığında, eski ama güçlü parçalara yönelmek birçok oyuncu için tek çıkış yolu gibi. Bu testler, doğru ekran kartıyla desteklendiğinde eski donanımların hâlâ güncel oyunlarda söz sahibi olabildiğinin göstergesi.