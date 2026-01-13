Micron, Tüketicilere RAM Satmayı Neden Durdurduğunu Açıkladı

Micron, tüketicilere RAM satan Crucial markasının kapatılmasıyla ilgili detayları paylaştı. Bu kararın nedeni belirtilirken tüketicilere "yardımcı olacağı" ifade edildi.

Teknoloji dünyasında devam eden çok büyük bir RAM krizi var. Yapay zekâ nedeniyle artan talep, RAM fiyatlarının uçuşa geçmesine ve stokların yetmemesine neden olmaya başlamıştı. Bu yüzden de birçok üründe zam bekleniyordu. Dünyanın en büyük RAM şirketlerinden biri olan Micron da yakın zamanda tüketicilerine RAM sattığı Crucial markasını kapatacağını açıklamıştı.

Micron, tüketicilere RAM satmayı bırakmasının nedeniyle ilgili “yapay zekâ odaklı büyüme” açıklamasını yapmıştı. Şimdi ise şirket tarafından konu hakkında yeni açıklamalar ve detaylar paylaşıldı. Bu açıklamalar, tüketicileri sinirlendirecek cinsten.

Micron, yapay zekâ şirketlerine güç sağlamak amacıyla Crucial’ı kapattı, bu kararın tüketicilere yardımcı olacağını söyledi

Micron yöneticisi Christopher Moore, konuyla ilgili WCCFTech’e konuştu. Moore’un aktardığına göre şirket, tüketicilere yönelik uygun fiyatlı RAM’ler satan Crucial’ı yapay zekâ şirketlerine güç sağlamak amacıyla kapatma kararı aldı. Yani direkt olarak RAM krizinin oluşmasına neden olan şeye yardım etmek için tüketicilere RAM satmayı bıraktı.

Daha da ilginci ise Micron, bu kararın yapay zekâ şirketlerine güç vermesiyle “tüketicilere yardımcı olacağını” düşünmesi. RAM fiyatları uçarken ve tüketicilere yönelik satışlar kalkarken nasıl yardım edeceği gerçekten merak konusu.

Ayrıca Moore, açıklamalarında aslında tüketicilere satmayı tam olarak bırakmadıklarının da altını çizmiş. PC üreticileri gibi firmalara RAM satacaklarını, böylece aslında bir nevi tüketicilere de satışların devam edeceğini aktarmış.