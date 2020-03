CD Projekt, Bir Sonraki The Witcher Oyununa Hazırlanıyor

CD Projekt, bir sonraki The Witcher oyununu geliştirmeye başlayacakları zamanı açıkladı. Bununla birlikte serinin yeni oyunu, The Witcher 3: Wild Hunt'ın doğrudan devamı olmayacak.

The Witcher 3: Wild Hunt, yaklaşık 5 yıl önce hayatımıza girdi ve oyuncular tarafından beğeniyle karşılandı. Geliştirici CD Projekt Red, uzun zamandır bir sonraki The Witcher oyununu bekleyenlere sonunda müjdeli haberi verdi.

CD Projekt başkanı Adam Kiciński, yeni The Witcher oyununu çok uzak olmayan bir tarihte geliştirmeye başlayacaklarını açıkladı. Kiciński, The Witcher serisindeki bir sonraki oyunun planları arasında olduğunu ve geliştirme sürecinin Cyberpunk 2077'nin piyasaya sürülmesinin ardından "hemen" başlayacağını belirtti.

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi eylül ayına ertelenmişti ve CD Projekt Red, bir sonraki The Witcher oyununu önümüzdeki sonbahardan itibaren geliştirmeye başlayacak. Görünüşe göre, yeni Witcher oyunu, 2015 yılında çıkan The Witcher 3: Wild Hunt'ın doğrudan devamı olmayacak ve dolayısı ile The Witcher 4 olarak adlandırılmayacak.

Kiciński, Polonyalı stüdyonun planladığı her oyunun The Witcher veya Cyberpunk evreninde yer alacağını söyledi. CD Projekt Red şu an için yeni The Witcher oyununu geliştirmesi için stüdyo içindeki küçük bir ekibi görevlendirdi. Mevcut iki büyük ekip ise Cyberpunk 2077'nin gelişimine odaklanmış durumda.

Yeni The Witcher oyunu hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi ancak geliştirileceği zaman aralığı göz önüne alındığında yeni nesil konsollar için geleceği söylenebilir. The Witcher 3, yakın zamanda Nintendo Switch'e taşınmış ve çapraz ilerleme özelliğine kavuşmuştu.

The Witcher 3: Wild Hunt günümüzde hala en popüler RPG'lerden biri ve Netflix'in The Witcher dizisinin ardından yükselişini sürdürüyor. Yeni The Witcher oyunun hem oyun hem de TV sektörüne nasıl bir etkiyle geleceğini bekleyip göreceğiz.