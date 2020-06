Cyberpunk 2077'nin Çıkışı İkinci Defa Ertelendi

Uzun süredir beklenen oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'den üzücü haber geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada oyunun bir kez daha ertelendiği ve 19 Kasım'da raflardaki yerini alacağı açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, diğer birçok sektör gibi oyun endüstrisini de bir hayli etkiledi. Virüs nedeniyle ofislere gidilememesi, yapım aşamasındaki oyunların gecikmesine neden oldu. The Last of Us Part II gibi çok beklenen oyunlar virüsün kurbanı olurken şimdi bu oyunların arasına bir yenisi daha eklendi. Cyberpunk 2077, virüs nedeniyle ikinci kez ertelendi.

2020'nin en çok beklenen oyunları arasında bulunan Cyberpunk 2077, bir kez daha ertelenerek çıkış tarihi 19 Kasım 2020'ye ötelendi. Oyun tutkunlarını üzen açıklama, kurucu ortak Marcin Iwinski ve stüdyo müdürü Adam Badowski tarafından yapıldı. Twitter'dan yapılan 'Önemli gelişim güncellemesi' başlıklı uzun açıklamada oyunun ertelendiği oyunculara duyuruldu.

Iwinski ve Badowski: 'Hazır olmayan bir şeyi piyasaya sürmeyiz'

"Hazır olmayan bir şeyi piyasaya sürmeyiz" diye başlanan açıklamada, içerik ve özelliklerin tamamlandığı ancak hataları düzeltmek için daha fazla zaman gerektiği belirtildi. Bir geliştiricinin verebileceği en zor kararın bu olduğundan bahseden Iwinski ve Badowski, doğru kararı verdiklerini düşündüklerini belirterek oyuncuları daha fazla beklemek zorunda bıraktıkları için özür diledi.

Yetkililer açıklamada, bu hafta oyunun eleştirmenler tarafından oynanmaya başladığını da bildirdi. Dünyanın dört bir yanında eleştirmenler tarafından oynanmaya başlanan oyun için onların tepkilerini ve görüşlerini duymakta çok istekli ve biraz da gergin olduklarını söyleyen yetkililer, teşekkür ederek açıklamayı sonlandırdı. Yapılan açıklama kısa sürede gündem oldu.

Daha önce 17 Eylül'ün işaret edildiği oyun, PlayStation 4 platformunda çıkış yapacak. PlayStation 5'in çıkışıyla oyunun çıkışının yakın bir tarih olmasıysa oyun tutkunlarının kafasında bir soru işareti bıraktı diyebiliriz. Cyberpunk 2077 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.