Cyberpunk 2077 Xbox'lar Üzerinde Gizli Mesaj Ortaya Çıktı

Uzun süredir oyun dünyasında merakla beklenen CD PROJEKT RED'in yeni oyunu Cyberpunk 2077, 17 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyunun çıkışından önce, kısıtlı sayıda Cyberpunk 2077 konseptli Xbox One X'ler piyasa sürüldü. Bu özel Xbox One X'e sahip olanlarsa konsolun üzerinde gizli bir mesajla karşılaştı.

Cyberpunk 2077 özel tasarımlı Xbox One X, geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Bu kısıtlı sayıda üretilen özel Xbox One X'e sahip olanlarsa konsolun üzerinde bulunan iki mesajla karşılaştılar. Bu mesajlardan ilki, birçok oyuncunun ilk başta kaçırdığı konsolun arka tarafında yer alan "Uniform Victor Michael Echo" yazısı oldu fakat 'Eversmans037' isimli bir Reddit kullanıcısı, konsolun üzerinde yer alan bambaşka bir gizli mesajı keşfetti.

İlk olarak konsolun üzerinde yazıya benzer bir şey olduğunu fark eden Eversmans037, bu yazıyı okuyabilmenin yollarını aramaya başladı. Daha sonradan "Uniform Victor Michael Echo" ibaresinin alt alta yazılarak "UV Me" ("Beni UV'le") şeklinde bir 'akrostiş' oluşturduğunu fark eden Eversmans037, yazının bulunduğu yere UV ışını yansıtarak konsolun üzerindeki gizli mesajı ortaya çıkarabildi. Konsolun üzerinde yer alan bu gizli mesajın, CD PROJEKT RED'den Cyberpunk 2077 hayranlarına, özel üretim Xbox One X'i satın aldıkları için bir teşekkür yazısı olduğu ortaya çıktı.

CD PROJEKT RED​'den Cyberpunk 2077 hayranlarına teşekkür:

İlk başta Eversmans037, konsolun üzerindeki yazının Cyberpunk 2077 içerisinde yer alacak olan Alternatif Gerçeklik Oyunu (ARG) ile alakalı bir gizli mesaj olduğunu düşünse de bu mesajın aslında CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077 hayranlarına yaptığı bir teşekkür jesti olduğu ortaya çıktı.

UV ışınla okunabilen bu mesajda ilk olarak "Birçok dil, tek mesaj" şeklinde bir yazının ardından; Lehçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Çince, İspanyolca ve Japonca dâhil 15 dilde "Teşekkürler" mesajı kullanıcıları karşılıyor. Çıkardığı popüler oyunlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan CD PROJEKT RED, bu 'bulmacalı' teşekkür mesajıyla oyunculara güzel bir jest yapmış gibi görünüyor.

Yaşamakta olduğumuz bu koronavirüs salgını nedenli zor dönemden dolayı ertelenen Cyberpunk 2077, 17 Eylül tarihinde piyasa sürülecek fakat oyunu eylül ayına yetiştirmeye çalışan CD PROJEKT RED çalışanları da uzun mesai saatlerinden ve geçirdikleri bu yoğun stresli iş döneminden oldukça şikâyetçi durumda.