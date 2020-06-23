Cyberpunk 2077'nin 2500 TL'lik Sürümünün İçeriği Açıklandı

Microsoft'un E3 2019 etkinliklerinden birkaç saat önce, Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir sızıntı yaşanmıştı. Bu sızıntı, oyunun normal sürümünün yanı sıra koleksiyonerler için hazırlanmış özel bir "Collector's Edition" sürümünün olacağını gösteriyordu. CD Projekt Red, söz konusu paket için oluşturduğu web sayfasında bu paketi resmen doğruladı ve içeriğini açıkladı.
Cyberpunk 2077'nin Collector's Edition sürümü, dijital içeriklerin yanı sıra fiziksel ürünlere de sahip olacak. Daha şimdiden çeşitli kanallar aracılığıyla satışa sunulan bu özel sürüm, yıllardır beklenen bu oyun için gerçekten de büyük bir koleksiyon vadediyor. Tabi oyun bir gün yayınlanabilirse...
Cyberpunk 2077 Collector's Edition'da bulunacak fiziksel ürünler
- Bir koleksiyon kitabı
- Oyunun karakterlerinden olan V'nin 10 inç büyüklüğündeki heykeli
- Ciltlenmiş bir kitap
- Bir broş seti
- Metal bir anahtarlık
- The Night City kitabının orijinal bir kopyası
- Kıyafetlerin üzerine yapıştırılabilen çıkartmalar
- Oyunun genel hikayesini ve haritasını detaylandıran bir özet
- Night City kartları
- Night City haritası
- Bir sticker seti
- Özel bir Collector's Edition kutusu
Cyberpunk 2077 Collector's Edition'da bulunacak dijital ürünler
- Oyun müzikleri
- Oyundan bazı sahnelerin gösterildiği dijital bir kitap
- Cyberpunk 2077 kaynak kitabı
- Masaüstü ve mobil cihazlar için duvar kağıtları
Cyberpunk 2077 Collector's Edition, Türkiye'de de ön siparişe açıldı
Cyberpunk 2077 Collector's Edition; Amazon, Wallmart, Best Buy ve GameStop gibi kanallar aracılığıyla satın alınabiliyor. Ancak şu an için ürünle ilgili bir stok bilgisi verilmiyor ve bu özel paket için tam 250 dolar (yaklaşık 1.710 TL + vergiler) isteniyor. Ülkemizdeki bazı satış organlarında da bulunan Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ın Türkiye fiyatı ise 2.500 TL olarak belirlenmiş durumda.
Cyberpunk 2077'nin birkaç ertelemenin ardından yapılan son açıklamalarda, 19 Kasım itibarıyla yayınlanacağı belirtildi. PS4, Xbox One ve PC platformunda yer alacak oyunun Collector's Edition sürümü de yine tüm platformlar için satın alınabilecek.