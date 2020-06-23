Cyberpunk 2077'nin 2500 TL'lik Sürümünün İçeriği Açıklandı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin Collector's Edition sürümünü ortaya çıkardı. En uçuk Cyberpunk 2077 hayranlarını hedefleyen Collector's Edition, dijital ürünlerin yanı sıra fiziksel ürünler de barındıracak ve pek çok koleksiyon ürünü sunacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu paketin fiyatı de oyunun gerçek fiyatından epey farklı olacak.

Microsoft'un E3 2019 etkinliklerinden birkaç saat önce, Cyberpunk 2077 ile ilgili önemli bir sızıntı yaşanmıştı. Bu sızıntı, oyunun normal sürümünün yanı sıra koleksiyonerler için hazırlanmış özel bir "Collector's Edition" sürümünün olacağını gösteriyordu. CD Projekt Red, söz konusu paket için oluşturduğu web sayfasında bu paketi resmen doğruladı ve içeriğini açıkladı.

Cyberpunk 2077'nin Collector's Edition sürümü, dijital içeriklerin yanı sıra fiziksel ürünlere de sahip olacak. Daha şimdiden çeşitli kanallar aracılığıyla satışa sunulan bu özel sürüm, yıllardır beklenen bu oyun için gerçekten de büyük bir koleksiyon vadediyor. Tabi oyun bir gün yayınlanabilirse...

Cyberpunk 2077 Collector's Edition'da bulunacak fiziksel ürünler

Bir koleksiyon kitabı

Oyunun karakterlerinden olan V'nin 10 inç büyüklüğündeki heykeli

Ciltlenmiş bir kitap

Bir broş seti

Metal bir anahtarlık

The Night City kitabının orijinal bir kopyası

Kıyafetlerin üzerine yapıştırılabilen çıkartmalar

Oyunun genel hikayesini ve haritasını detaylandıran bir özet

Night City kartları

Night City haritası

Bir sticker seti

Özel bir Collector's Edition kutusu

Cyberpunk 2077 Collector's Edition'da bulunacak dijital ürünler

Oyun müzikleri

Oyundan bazı sahnelerin gösterildiği dijital bir kitap

Cyberpunk 2077 kaynak kitabı

Masaüstü ve mobil cihazlar için duvar kağıtları

Cyberpunk 2077 Collector's Edition, Türkiye'de de ön siparişe açıldı

Cyberpunk 2077 Collector's Edition; Amazon, Wallmart, Best Buy ve GameStop gibi kanallar aracılığıyla satın alınabiliyor. Ancak şu an için ürünle ilgili bir stok bilgisi verilmiyor ve bu özel paket için tam 250 dolar (yaklaşık 1.710 TL + vergiler) isteniyor. Ülkemizdeki bazı satış organlarında da bulunan Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ın Türkiye fiyatı ise 2.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Cyberpunk 2077'nin birkaç ertelemenin ardından yapılan son açıklamalarda, 19 Kasım itibarıyla yayınlanacağı belirtildi. PS4, Xbox One ve PC platformunda yer alacak oyunun Collector's Edition sürümü de yine tüm platformlar için satın alınabilecek.