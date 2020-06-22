Codemasters tarafından geliştirilen popüler ralli oyunu DiRT’ün yeni oyununun çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Oyun geliştiricisi, şimdi de DiRT 5’in heyecan verici oynanış videosunu yayınlandı.

Codemasters’ın geliştirdiği popüler ralli oyunu DiRT, araba yarışlarını seven oyuncular tarafından önemli bir yere sahip. Codemasters da bir taraftan oyunun hâlâ oynanan sürümleri için genişlemeler yayınlamakla beraber DiRT serisinin yeni oyunu için çalışmalarına devam ediyor.

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan DiRT 5’in bugün oynanış videosu yayınlandı. Yayılanan videoda oyunda yer alacak Norveç pistlerinden biri görülüyor. Videoda oyunun baş tasarımcısı Michael Moreton, oyunun geçtiğimiz günlerde haber olan kariyer moduyla ilgili bilgiler veriyor.

DiRT 5’in yayınlanan oynanış videosu bir süredir oyunu bekleyen oyuncuları heyecanlandıracak düzeyde görünüyor. Oynanış videosunda en fazla gözen çarpan DiRT 5’in gelişmiş görsel özellikleri oldu. Videoda oyunun kariyer moduyla alakalı yayınlanan bilgiler de detaylandırılıyor.

DiRT 5, 9 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak. Popüler ralli oyunu, piyasaya sürüldükten sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X için de yayınlanacak. DiRT 5’in geliştiricileri, oyunun Xbox Series X için yayınlanacak versiyonunda 120 FPS hızına sahip bir modun da olacağını açıkladı.

Oyunun videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz