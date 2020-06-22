Cyberpunk 2077, Sanal Gerçeklik İçin Ertelenmiş Olabilir

CD PROJEKT RED, merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077’nin bir kez daha ertelendiğini ifade etmişti. İddialara göre gecikmenin nedeni, Cyberpunk macerasını sanal gerçeklik dünyasında yaşayabilmemizi sağlamak.

Şimdiye kadar yayınladığı oyunlarla oyuncuların beğenisini ve desteğini kazanan CD PROJEKT RED, geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’nin çıkışının ertelendiğini açıklamıştı. Bu üzücü açıklamayla oyun 2. defa ertelenmiş oldu.

25 Haziran’da yapılacak olan Night City Wire adlı yayın öncesinde oyunun neden ertelenmiş olabileceğine dair pek çok farklı açıklama yapılıyor. Tabii ki bu söylemler şimdilik iddia boyutunu aşamıyor.

Çin’den gelen fotoğraf dikkat çekti:

Cyberpunk 2077 ile ilgili Çin’den gelen bir fotoğraf büyük dikkat çekti. Oyunun tanıtımı için hazırlanan görsellerde oyuna ait pek çok ürün yer alıyor. Bunlar arasında yer alan bazı ekipmanlarsa söylentilerin ortaya çıktığı nokta oluyor.

Gördüğümüz ekipmanlardan biri, KAT Walk Mini adlı 3.000 dolarlık bir sistem. Tamamen hareketli bu mekanizmayı kullanarak büyük bir serbestlik içerisinde sanal gerçekliğe geçebiliyor, o evrende hareket edebiliyoruz.

Peki böyle bir mekanizmanın bu fotoğrafta ne işi var? Söylentileri gündeme getiren de bu soru oldu. İddialara göre firma oyunu sanal gerçeklik için de uygun hâle getirmeye karar verdi. Gecikmenin sebebi de bu oldu.

Çin'de basın özel etkinliği yapıldı:

Reddit’te Server16Ark adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görsel, yakın zamanda Çin’de yapılan Cyberpunk 2077 basın tanıtımına ait. Bu etkinlikte basın mensupları, oyunun karakter yaratma ve eğitim kısmını geçtikten sonra yapımı 4 saat kadar deneme fırsatı buldu. Basın mensupları henüz oyun hakkında bir bilgi paylaşmasa da görüntü yeterince dikkat çekmeyi başardı.

Sizce Cyberpunk 2077, sanal gerçekliğe de uygun olması için mi ertelendi? Yoksa daha önce de internette gördüğümüz üzere Polonyalı firmanın amacı, oyunun çıkışını yeni konsolların çıkışlarıyla aynı döneme denk getirerek yeni teknolojilerden de faydalanabilmek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.