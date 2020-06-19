Cyberpunk 2077, Yeni Nesil Konsollara Uyumlu Olarak Çıkacak

CD PROJEKT RED, dünkü Cyberpunk 2077'nin ertelenme haberlerinden sonra bugün oyun hakkında yeni bir duyuru yaptı. CD PROJEKT RED'in yaptığı açıklamaya göre Cyberpunk 2077, yeni nesil konsollara 'geriye dönük' şekilde uyumlu olarak piyasaya çıkacak.

Oyun dünyasının çok en beklenen oyunlarından olan Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Oyunun geliştirici firması CD PROJEKT RED, dün Twitter üzerinden yaptığı duyuruda normalde 17 Eylül tarihinde çıkacak olan oyunun, koronavirüs nedeniyle ikinci defa ertelendiğini açıklamıştı. Bu açıklama, Cyberpunk 2077'yi bekleyenler arasında üzüntüye yol açmıştı fakat bugün CD PROJEKT RED nispeten iyi bir haberle oyunun hayranlarının karşısına çıktı.

CD PROJEKT RED'in yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara göre Cyberpunk 2077, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e 'geriye dönük' uyumlu bir şekilde piyasa sürülecek. Bu da demek oluyor ki kullanıcıların PlayStation 4 veya Xbox One'ları için edindikleri Cyberpunk 2077 kopyaları yeni nesil konsollarda da çalışacak.

Cyberpunk 2077 yeni nesil konsolların gücünden yararlanacak:

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruda, "Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsolların ikisiyle de 'geriye dönük' uyumlu olacağını mutlulukla duyuruyoruz. Oyunun PlayStation 4 kopyasına sahip olan oyuncular PlayStation 5'te ve oyunun Xbox One kopyasına sahip olan oyuncular da Xbox Series X'te Cyberpunk 2077'yi sorunsuz bir şekilde oynayabilecekler" ifadeleri kullanıldı. Bu da demek oluyor ki oyunun PS4 ya da Xbox One kopyasına sahip olan oyuncular, yeni nesil konsollarda oyunu ekstra bir ücret ödemeden oynayabiliyor olacak.

Dün ikinci defa ertelenen Cyberpunk 2077, 19 Kasım tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak. CD PROJEKT RED de bu ertelenmeyle ilgili, 'oyunun mekaniklerini dengelemek ve hataları en aza indirgemek için ekibin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu' belirtmişti. Microsoft ve Sony tarafından da yeni nesil konsolların çıkış tarihine yönelik yeni bir açıklama bulunmuyor fakat yeni nesil konsolların bu sene içerisinde kasım sonlarında piyasa çıkacağı düşünülüyor.