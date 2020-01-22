Cyberpunk 2077'nin Ertelenme Sebebi Açıklandı

Birçok oyun severin merakla ve heyecanla beklediği Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihinin 17 Eylül’e ertelendiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu ertelemenin sebebinin ise oyunun PS4 ve Xbox One platformlarında kötü bir şekilde çalışması olduğu ortaya çıktı.

Polonya merkezli video oyunu geliştiricisi CD Projekt RED, fazlasıyla sevilen oyunu The Witcher 3: Wild Hunt ile ismini duyursa da son zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 ile dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başarmıştı. Oyun, E3’te tanıtıldığı zaman fazlasıyla ilgi çekmişti ve beklentileri artırmıştı ancak ne yazık ki geçtiğimiz günlerde oyun ile ilgili kötü bir haber resmi olarak yayınlanmıştı.

CD Projekt RED, ilk başta oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde paylaştıkları bir gönderiyle oyunun çıkış tarihinin 5 ay ertelendiğini duyuran CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihini 17 Eylül 2020 olarak güncellemişti. Oyunun bu aşamada tamamlanmış ve oynanabilir olduğunu ancak hala yapılması gereken şeyler olduğunu belirten CD Projekt RED’in oyunu erteleme sebebinin ne olduğu ortaya çıktı.

Oyun, PS4 ve Xbox One’da fazlasıyla düşük performanslı çalışıyor

İçeriden bir kaynak, Cyberpunk 2077’nin piyasaya sürülme tarihinin ertelenmesinin asıl sebebinin mevcut nesil konsollar olduğunu belirtti. Polonya’da gerçekleştirilen bir podcast'te bazı açıklamalarda bulunan kaynak, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında oyunun oynanamayacak kadar kötü bir performans sergilediğini açıkladı. Özellikle Xbox One konsolunda çok kötü bir performans gösterdiği söylenen oyunun ertelenmesinin asıl sebebinin performans yetersizliği olduğu ortaya çıktı.

Görünüşe göre geliştirici ekibin bu performans sorunlarını çözmek için belirli bir son tarihi vardı ve eğer o tarihe kadar performans sorunları çözülemezse oyun ertelenecekti ve nihayetinde korkulan oldu. Büyük çaplı oyunların piyasaya sürülme tarihlerinin gecikmesi çoğu zaman gerçekleşen bir şey olsa da beklentileri bu kadar artıran bir oyun olan Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihinin ertelenmesi, bekleyenlerini biraz kızdırabilir. Fazla iddialı bir şekilde piyasaya giriş yapmayı bekleyen Cyberpunk 2077’nin performans sorununu çözmek için geliştirici ekibin nasıl bir yol izleyeceğiyse merak konusu.