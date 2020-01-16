Cyberpunk 2077’nin Çıkışı 17 Eylül’e Ertelendi

Oyunseverlerin heyecanla beklediği CDProjekt Red oyunu Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihi 17 Eylül’e ertelendi. Oyun, E3 fuarında kapalı kapılar ardında tanıtıldıktan iki yıl sonra çıkmış olacak.

CD Projekt Red son yılların en popüler oyun stüdyolarından bir tanesi. The Witcher hali hazırda beğenilen bir oyun serisi iken, Netflix dizisiyle birlikte daha da popüler olmuştu. Firmanın beklenen diğer oyunu Cyberpunk 2077’nin ise biraz daha bekleteceği açıklandı.

Polonyalı oyun yapımcıları bugün attıkları bir tweet ile Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihinin değiştiğini açıkladı. Oyunun 16 Nisan olan çıkış tarihi 5 ay ertelendi ve 17 Eylül olarak güncellendi.

CD Projekt Red en iyisini yapmak istiyor

“Şu anda oyunun tamamlanmış ve oynanabilir olduğu bir aşamada bulunuyoruz ancak hala yapılması gereken şeyler var” diyen CD Projekt Red, “Night City devasa hikayelerle, içeriklerle ve ziyaret edilecek mekanlarla dolu ancak hepsinin büyüklüğü ve karmaşıklığı bize oyun testleri, düzenleme ve cilalama için daha fazla zaman gerektiriyor” ifadesini kullandı.

Mesajda ayrıca bu oyunun bu jenerasyon oyunlar için baştacı olacağı ve oyunun ertelenmesinin, mükemmel oyun yapmak için gerekli zamanı vereceğini de açıklamaya ekleyen CD Projekt Red, hayranlarına da destekleri için teşekkür etti.

Üst seviye oyunlarda gecikmeler alışkanlık oldu

Yüksek profil oyunların ertelenmesini ya da vaat edilen çıkış tarihine yetişememesini sık sık görüyoruz. GTA V’in bilgisayar versiyonu en az dört defa ertelenmiş, üstüne çıkış tarihini de 14 gün kaçırmıştı.

Cyberpunk’ın ertelenmesi, Doom Eternal’ın ertelenmesinden sonra geldi. Bir başka çok popüler seri olan Doom serisinin son oyununun ertelendiği geçen yılın Ekim ayında açıklanmış ve oyunun çıkış tarihi 20 Mart 2020 olmuştu.

Oyunların ertelenmesi genelde oyuncu toplulukları tarafından pek de hoş karşılanmayan şeylerdir. O yüzden Nintendo’nun efsanevi tasarımcısı Shigeru Miyamoto’nun “Gecikmiş bir oyun en sonunda iyi olabilir ama aceleye getirilmiş bir oyun daima kötüdür” sözlerine kulak vermek ve oyunun beklediğimize değecek bir yapım olmasını ummaktan başka bir şey elimizden gelmiyor.