Cyberpunk 2077’nin Yeni Fragmanında Fotoğraf Modu Tanıtıldı

Piyasaya sürülme tarihi sürekli ertelenen Cyberpunk 2077 önümüzdeki hafta içerisinde piyasaya sürülmeye hazırlanırken oyunla ilgili bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragmanda oyunun fotoğraf modu tanıtıldı.

Tanıtıldığı günden itibaren oyuncu topluluğunda büyük merak uyandıran ve daha piyasaya sürülmeden oldukça iyi başarılara imza atan Cyberpunk 2077, yılın en çok beklenen oyunları arasına girmişti. Defalarca kez ertelenmesine rağmen fragmanlarla oyuncuları kendisine bağlamaya devam eden Cyberpunk 2077'den bir fragman daha geldi.

Yayınlanan bu fragmanda birçok oyundan tanıdık olduğumuz fotoğraf modu tanıtıldı. Cyberpunk 2077'de bulunan fotoğraf modunun baştan aşağı tanıtıldığı bu videoda gördüğümüz kadarıyla fotoğraf çekmek de en az oyunu oynamak kadar zevkli olacak. Dilerseniz fotoğraf moduyla ilgili daha fazla konuşmadan önce videoya göz atalım.

Cyberpunk 2077 fotoğraf modu fragmanı:

Fragman öncelikle oyuncunun çatışma sahnesiyle başlıyor ve daha sonrasında çatışmanın ortasında fotoğraf modunun açılmasıyla devam ediyor. Fragmandaki en dikkat çekici özelliklerden biri de oyundaki karakterimizin pozunu ayarlama imkanının olması. Fotoğraf modunu açtığımızda farklı kategorilerde farklı poz imkanlarının verildiğini görüyoruz.

Fragmanın ilk kısımda karakterin ateş ettiği ve düşmanı mıhladığı bir poz görürken ilerleyen safhalarda karakterin bir patlama önünde karizmatik bir şekilde poz verdiğini görüyoruz. Karakterimizin pozu dışında yakınlığının, yönünün ve yüz ifadesinin de değiştirilebildiği görülüyor. Diğer kısımlarda ise fotoğrafa efekt verme, derinlik ayarlama ve odak ayarlama gibi çeşitli ayarlar yapılabiliyor.

Halihazırda oldukça iyi grafiklere sahip olan Cyberpunk 2077, fotoğraf moduyla da oyuncuları büyüleyecek gibi görünüyor. Bu da sosyal medyada Cyberpunk 2077 içerisinde çekilmiş birçok fotoğraf görebileceğimiz anlamına geliyor.

Piyasaya sürülme tarihi defalarca ertelenen Cyberpunk 2077, eğer bir aksilik çıkmaza 10 Aralık 2020'de, yani önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek. Oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarının yanı sıra yeni nesil oyun konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek.