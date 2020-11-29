Cyberpunk 2077'nin Oyunu Çıkmadan 18+ Parodisi Çıktı

Cyberpunk 2077, henüz oyuncularıyla buluşamasa da Cyberpunk 2077'den ilham alan bazı yapımlar seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Henüz çıkmasına yaklaşık 2 hafta kadar bir süre olan Cyberpunk 2077'nin yetişkin içerikli parodi filmi çıktı.

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin hayranlarıyla buluşmasına artık çok az bir süre kaldı. CD PROJEKT RED tarafından birçok kez ertelenen oyun, en sonunda 10 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak.

Cyberpunk 2077, henüz çıkmadan bile oyun dünyasıyla içli dışlı olmayan insanların bile ilgisini çekmeyi başarmış bir yapım. Cyberpunk 2077'nin resmi YouTube kanalından paylaşılan birçok video milyon izlenme barajını aşmayı başardı. Hatta henüz bir hafta önce yayınlanan resmi oynanış videosu 25 milyondan fazla izlendi. Tabii oyuna olan bu müthiş ilgi farklı alanlarda da kendisini gösterdi.

Cyberpunk 2077'nin oyunu çıkmadan filmi çıktı

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Cyberpunk 2077, henüz çıkmadan çok büyük bir kitleyi arkasına aldı. Tabii bu, çeşitli ticari hamleleri de beraberinde getirdi. Örneğin Cyberpunk temalı Xbox One X, Cyberpunk temalı Xbox oyun kumandası ve Cyberpunk temalı akıllı saat gördük.

Ancak bu popülerliğin yansımaları sadece burada sınırlı kalmadı ve yetişkin temalı parodi filmlere kadar uzadı. CD PROJEKT RED İş Geliştirme Direktörü Rafal Jaki, resmi Twitter hesabından "Sanırım taklit, methiyenin en üst şekli" yazarak Cyberpunk 2077'nin 18+ parodi filminin afişini paylaştı.

Aslında oyunların ve filmlerin 18+ parodilerinin yapılaması oldukça yaygın bir durum. Özellikle popüler filmler, oyunlar, çizgi romanlar ve burada yer alan karakterlerle ilgili bu tür parodiler yıllardır yapılıyor. Örneğin yine CD PRJEKT RED'in elinden çıkmış olan The Witcher 2: Assassin of Kings için de benzer bir parodi ufak bir kelime oyunuyla yayınlanmıştı.

Cyberpunk 2077 de bu tür kelime oyunlarına uygun olsa da yapımcı, VR (sanal gerçeklik) desteği ve 8K çözünürlüklü çektiği parodide böyle bir tercihte bulunmamış. Cyberpunk 2077'nin de bu parodilerin öznesi olması, bizlere 34. Kuralı bir kez daha hatırlatmış oldu.