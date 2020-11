Cyberpunk 2077'den Yeni RTX'li Görüntüler Paylaşıldı

Cyberpunk 2077'nin çıkışına 20 gün kala NVIDIA, oyunun ışın izleme teknolojisiyle nasıl gözüktüğünü bir kez daha gösterdi. Cyberpunk 2077'nin dünyası ışın izleme teknolojisiyle çok daha canlı hale geldi.

Ertelenmesinden bıktığımız Cyberpunk 2077, umuyoruz ki bu kez hiçbir sorunla karşılaşmadan 10 Aralık günü bizimle buluşacak. Tabii oyunun çıkışına artık daha da yaklaştığımızdan geliştirici şirket CD PROJEKT RED de oyunun tanıtımını hızlandırdı. Son günlerde Cyberpunk 2077 için üretilen pek çok içerik gördük.

CD PROJEKT RED'in yeni içerikleri arasında oyunun oynanış fragmanı ve Keanu Reeves'in oyunun geliştirme sürecindeki görüntüleri de yer alıyordu. Bugünse Cyberpunk 2077'ye ilişkin yeni içerik NVIDIA tarafından paylaşıldı. NVIDIA GeForce YouTube kanalında paylaşılan yeni videoda Cyberpunk 2077'nin yeni RTX'li görüntülerine yer verildi.

Cyberpunk 2077'den yeni RTX'li görüntüler:

NVIDIA'nın yeni videosunda CD PROJEKT RED ekibi, ışın izleme teknolojisinin Cyberpunk 2077'deki yerini anlatıyorlar. Oyunun geliştiricileri bize RTX'in neler sunacağını anlatırken arka planda Cyberpunk 2077 dünyasının RTX'li görüntüleri gösteriliyordu. Oyun, RTX ile gerçekten muhteşem gözüküyordu.

Cyberpunk 2077 dünyasının ne kadar büyük olacağını ve bize neler sunacağını hemen hemen biliyoruz. Neredeyse her yolu seçebildiğimiz bu dünyayı ışın izleme teknolojisiyle görmekse gerçekten heyecan verici. Oyunun zaten canlı olan dünyası bu teknoloji sayesinde çok daha canlı hale geldi.

Işın izleme teknolojisini kısaca özet geçmek gerekirse bu teknoloji sayesinde oyunlar, ışıklandırmayı gerçek zamanlı olarak hesaplayabiliyorlar. Gördüğümüz her gölge, her ışık ve her yansıma gerçek zamanlı olarak hesaplanıyor. Bu da oyunlardaki gerçekçiliği en üst düzeye taşıyor. Zira ışın izleme teknolojisi kullanılmazken oyunlar, geliştiriciler tarafından hazırlanmış hesaplamalarla oynanıyordu.

Cyberpunk 2077'de ışın izleme teknolojisini kullanmak içinse sisteminize biraz yatırım yapmanız gerekebilir. CD PROJEKT RED, bu teknolojiden faydalanmak için hangi ekran kartına sahip olmamız gerektiğini sonunda açıkladı. Buna göre Cyberpunk 2077'yi ışın izleme teknolojisiyle düşük ayarda oynamak için NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına, yüksek ayarla oynamak için RTX 3070 ve en yüksek ayarla oynamak içinse RTX 3080 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.