Tek Koluyla CS:GO Oynayan Kadın Twitch Yayıncısı Viral Oldu

Küçüklüğünde geçirdiği bir felç nedeniyle vücudunun %60'ını kullanamayan Kika Martins, Reddit'te paylaşılan bir videoyla viral oldu. Kika, paylaşılan videoda tek kolunun getirdiği zorluğa rağmen CS:GO'da rekabetçi olmayı başarıyordu.

Normal şartlar altında hepimiz klavye ve fareyi sağ ve sol kollarımızla ayrı bir şekilde yönetiyoruz. Fakat Porketiz'li bir Twitch yayıncısı Kika 'xirilikika' Martins, geçtiğimiz gün paylaşılan bir videoyla birlikte viral oldu. Zira Twitch yayıncısı, sahip olduğu engelden dolayı hem fareyi hem de klavyeyi tek koluyla yönetiyor ve bunu oldukça iyi yapıyordu.

Twitch yayıncısını ünlü eden video bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Reddit kullanıcısı, platformda yaptığı paylaşımda "Tek kollu bir kadına karşı oynuyordum ve bu yaşandı." ifadesine yer vererek kadın yayıncıyı ünlü edecek klibi gösterdi. Klipte Kika Martins'in tek kolla Counter Strike: Global Offensive oynadığı ve neredeyse hiç zorlanmadığı gözüküyordu.

Tek koluyla rakiplerini alt ediyor:

Yayından alınan kesintide Kika Martins, rakip oyuncuları vurmak için klavye ve fare arasında sürekli geçiş yapıyor, hareket ederkense hem klavyeyi hem de fareyi aynı anda kullanıyordu. İlerleyen saniyelerde Kika, bir rakibini Desert Eagle kullanarak vurmayı başardı. Daha sonraysa MP9 silahını eline alarak ikinci rakibi de yere serdi.

Bu videoyla birlikte viral olan Kika Martins'in Twitch kanalında yer alan bilgiye göre kendisi çocukken ciddi bir felç geçirmişti. Geçirdiği bu felç Kika'nın vücudunun %60'ını kullanamamasına yol açmıştı. Kika, o günden bugüne kadar her şeyi tek koluyla yapmak zorunda kalmıştı.

22 yaşındaki genç Twitch yayıncısı şu anda Twitch'te 5.825 takipçiye sahip. Kendisi yalnızca Portekizce yayın yapıyor ve bu dili bilenlere hitap ediyor olsa da paylaşılan ve viral hâle gelen bu video onu pek çok kişi tarafından bilinir yapmıştı. Bizler de kendisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.