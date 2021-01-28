Cyberpunk 2077'nin Geliştiricisinden "Keanu Reeves" Ricası

Keanu Reeves'in oyun içi modellemesini bir sexbota entegre eden modu tespit eder etmez kaldıran CD Projekt Red, oyunseverlere kendi oluşturdukları karakterler ile ilgili özgürlük sunduklarını ancak Cyberpunk 2077'deki "gerçek" kişilerin rahatsız edici modlarda kullanılmamasını rica ettiklerini belirtti.

CD Projekt Red’in en yeni oyunu olan Cyberpunk 2077; gerek oyun içi atmosferi, gerek geniş oyun içi içeriği, gerekse tuhaf oyun hatalarıyla son dönemlerin en fazla konuşulan oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Oyunu bu denli popüler hale getiren detaylardan biri de John Wick serisi ile dünya çapındaki popülerliği bir kez daha yükselişe geçen Keanu Reeves’in baş karakterlerden biri olmasıydı.

Cyberpunk 2077’de 18+ pek çok materyal bulunduğundan oyunun cinsellik ile ilgili bir “sorunu” olduğunu söylemek yanlış olur. Bununla birlikte one Catmino tarafından oluşturulan ve Nexus modlarında barındırılan yeni bir mod, oyunseverlerin karakterlerin dış görünümlerini manuel olarak değiştirebilmesini mümkün kılıyordu ki bu, en azından CD Projekt Red için önemli bir sorunu beraberinde getirdi.

CD Projekt Red, Keanu Reeves’in yüzünü bir sexbota taşıyan modu Cyberpunk 2077'den kaldırdı

Cyberpunk 2077 gibi açık dünya RPG oyunları için seks modları geliştirilmesi olağan bir gelişme kabul edilebilir. Ancak seks yapan karakter dünya çapında tanınan bir Hollywood yıldızı olduğunda ya da en azından öyle gösterildiğinde, mod “olağan” olmaktan biraz çıkıyor. One Catmino tarafından geliştirilen mod da tam olarak bunu yapıyor ve Keanu Reeves’in oyundaki karakteri olan Johnny Silverhand’in görünümünü joytoy adlı bir sexbot’un üzerine entegre ediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi CD Projekt Red, oyunun en önemli pazarlama materyallerinden birinin bir sexbota dönüştürülmesinden pek de hoşnut olmadı ve söz konusu modu ivedilikle kaldırdı. Oyun stüdyosu, söz konusu mod ile ilgili yaptığı açıklamada kullanıcılar tarafından oluşturulan oyun modları gibi içerikler ile ilgili en önemli kurallarının başkalarına zarar vermemesi olduğunu yineledi.

Oyunseverlerin oyun içi karakterler üzerinde ince ayarlar yapmasına geniş ölçüde izin verdiklerini ifade eden CD Projekt Red, buna karşın oyunda yer alan “gerçek” kişiler söz konusu olduğunda oyunseverlerin onların modellemelerini kullanmaktan kaçınmalarını rica etti. Bir başka deyişle stüdyo, kendi oluşturduğunuz karakterler ile istediğinizi yapabilirsiniz ancak milyon dolarlık anlaşmalar yaptığımız Hollywood yıldızlarından uzak durun diyor.