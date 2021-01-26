Cyberpunk 2077 İçin Resmi Modlama Aracı Yayınlandı

Cyberpunk 2077'nin kötü çıkışı sebebiyle gündemden düşmeyen CD PROJEKT RED, oyun için resmi modlama aracını yayınladı. Resmi modlama aracı sayesinde oyuna daha detaylı içerikler eklenebilecek.

Uzun yıllardır beklenen ve çıkmasıyla birlikte hayal kırıklığı yaratması bir olan Cyberpunk 2077 için üçüncü parti modlar yayınlanmaya başlamıştı. Örneğin; oyunu üçüncü şahıs bakış açısından oynayabildiğiniz bir mod yayınlanmıştı. Ancak artık üçüncü parti modlara gerek kalmayacak.

Cyberpunk 2077'nin geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED, oyun için resmi modlama araçlarını yayınladı. Oyuncular, bu modlama araçları sayesinde kendi özel içeriklerini oluşturabilecekler. CDPR'dan yapılan açıklamaya göre modlama araçları, oyunla birlikte güncellenecek ki bu sayede herhangi bir uyumluluk sorunu da yaşanmayacak.

Cyberpunk 2077 için resmi modlama aracı yayınlandı

Oyuna özel görev içerikleri eklemek gibi çok fazla şeyin yapılabileceği bu modlama aracı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1.1 yamasıyla birlikte kullanıcılara sunuldu. Bu yamayla birlikte oyun içerisinde karşılaşan hatalar ve çökme sorunlarının çözülmesi hedeflenmişti. Ancak olaylar CD PROJEKT RED'in istediği gibi gelişmedi.

Yayınlanan 1.1 yamasıyla birlikte bazı kullanıcılar yeni sorunlarla karşılaşmaya başladıklarını ve çökme sorununun halen devam ettiğini dile getirdi. Yani stüdyo, Cyberpunk 2077 sahiplerini halen tam anlamıyla mutlu edebilmiş değil. Dolayısıyla gözler yayınlanacak yeni yamalara ve güncellemelere çevrilmiş durumda.

Oyun için ikinci büyük yama olan 1.2 yaması, şubat ayında yayınlanacak. Yayınlanacak olan bu 1.2 yamasıyla birlikte karşılaşılan sorunların çözülüp çözülemeyeceğini ise yayınlandıktan sonra göreceğiz. Güncellemelerle birlikte oyundaki sorunlar çözülebilirse oyuncular tarafından geliştirilen modlarla birlikte Cyberpunk 2077'den gerçekten keyif almak mümkün hale gelebilir.

Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce CD PROJEKT RED, yamalar ve güncellemelerle Cyberpunk 2077'yi düştüğü yerden kaldırmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.