Cyberpunk 2077'ye Mad Max Serisinden Bir Araç Geldi

Cyberpunk 2077'nin çıkmasına aylar kala CD Projekt Red, Mad Max: Fury Road filminin 5. yılını kutluyor. Bu bağlamda Twitter üzerinden açıklama paylaşan şirket Mad Max: Fury Road'dan ilham alınarak geliştirilmiş oyun içi aracını tanıttı.

Uzun soluklu film serisi olan Mad Max’in son filmi Mad Max: Fury Road, bundan tam 5 yıl önce 15 Mayıs 2015’te vizyona girmişti. CD Projekt Red, tam Mad Max: Fury Road’un 5. yıldönümünde seriye atıfta bulunduğu yeni araçlarını Twitter üzerinden tanıttı.

CD Projekt Red’in hepimizin merakla beklediği en yeni oyunu Cyberpunk 2077, 17 Eylül 2020’de oyuncular ile buluşacak. Oyunun satışa sunulmasına aylar kala CD Projekt Red ekibi oyun ile ilgili yeni bilgileri oyuncular ile paylaşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 15 Mayıs tarihli Twitter paylaşımlarında bizlere oyuna yeni ekledikleri ‘Reaver’ isimli ‘Mad Max: Fury Road’ aracını tanıttılar.

Oyun içi karakter sınıflarından olan ‘The Wraith’ çetesine özel olarak gelecek olan bu araç ile ilgili Twitter üzerinden şu şekilde bir açıklama yapıldı:

“Dört çeker Type-66 tabanlı bu araç ‘Reaver’, The Wraith çetesi için özel olarak tasarlandı. Neredeyse 1000 beygirlik gücüyle, sonsuzluğa doğru parlak bir sürüş yapacaksınız.

5. yıldönümünüz kutlu olsun. #MadMaxFuryRoad”

Cyberpunk 2077 ile ilgili daha çok yenilik önümüzdeki günlerde yayınlanacak

Cyberpunk 2077’den gelen haberler sadece eklenen bu yeni araç ile sınırlı kalmıyor. 11 Haziran tarihinde gelecek olan ‘Night City Wire’ etkinliği ile oyuna dair birçok yeni özellik açıklanacak. Ayriyeten Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurumu’na (ESRB) göre, Cyberpunk 2077 birincil bakış açısına sahip yetişkin sahnelere ve karaktere özel cinsel organ tasarlama özelliğine sahip olacak. Bu oyun içi bilgilerin yanı sıra Cyberpunk 2077’yi Xbox One için satın aldığınızda oyun size ‘Akıllı Teslimat’ (Smart Delivery) ile gelecek, yani oyun konsolunuzu Xbox Series X ile değiştirdiğinizde oyunun bu yeni nesil konsol için optimize edilmiş versiyonuna ek bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacak. PlayStation 4 için böyle bir uygulamanın söz konusu olup olmadığı ise henüz kesin değil.