Cyberpunk 2077, NVIDIA DLSS 2.0 Teknolojisini Destekleyecek

Cyberpunk 2077’ye dair her geçen gün farklı bir bilgi gelirken bu kez de oyunun destekleyeceği teknolojiye dair haberler geldi. Cyberpunk 2077’nin NVIDIA’nın DLSS 2.0 teknolojisini destekleyeceği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’ye dair gelen oynanış görüntüleri NVIDIA tarafından PC sürümüne ait olduğu yönünde doğrulanmıştı. Gelen haberler sadece bununla sınırlı kalmamış ön izleme derlemesinde DLSS 2.0’ın yanı sıra Ray Tracing (Işın İzleme) efektlerinin de var olduğu söylenmişti. Bugün gelen haberler bu bilgileri doğrular nitelikteydi ve görüntülerin, Cyberpunk 2077’nin PC oyuncularına hitap eden yeni nesil versiyonu olduğu ortaya çıktı.

Haberi veren çeşitli kaynaklar, oyunun NVIDIA GeForce RTX2080Ti üzerinde 1080p’de 60 FPS ile çalıştığını iletti. Bu durumun en yüksek ayarlar ve Ray Tracing efektleriyle doğrudan ilgili olduğu aktarılırken Ray Tracing efektleri olmadan oyunun performansı hakkında bir bilgi sahibi olunmadığı da söylendi. Yapılan derlemenin bir önizleme derlemesi olduğunu unutmamak gerektiğini söylememiz gerek. Yani bu demek oluyor ki son versiyonla beraber performansta artışlar meydana gelebilir.

DLSS 2.0 sayesinde çözünürlük artırılabilir:

Kaynakların bildirdiği performans değerlendirmesinde ortaya çıkan rakamların Cyberpunk 2077’den Ray Tracing ile neler beklenebileceği hakkında fikir verdiğini göz ardı etmemek gerek. 1080p olarak çalışan önizleme sayesinde RTX GPU kullanıcıları DLSS 2.0 kullanırken çözünürlüğü daha da artırabilecek gibi duruyor. Şimdiye kadar açıklananlara göre CD PROJEKT RED’in Ray Tracing kullanması bekleniyor; bu sayede de sahnelere tamamlayıcı derinlik katılmasının önü açılmış olacak.

Oyun için heyecanlı bekleyiş sürerken yapımcı CD PROJEKT RED bugün düzenlediği Night City Wire etkinliğinde pek yok yenilikten bahsetti ve oyuncuların beklentilerinin fazlasıyla karşılanacağına dair bazı ipuçları verdi. Etkinliğin başında yayınlanan yeni fragmanla birlikte karakter ve oyun yapısı anlatılmaya çalışılırken ekibin de ilk defa detaylı tanıtımı yapılmış oldu. Çıkış tarihi olarak 19 Kasım 2020 verilen oyun için geri sayım sürüyor.