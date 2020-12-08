Cyberpunk 2077’yi Oynayanlardan Gelen İlk Yorumlar

Son yılların en çok beklenti yaratan oyunu Cyberpunk 2077, yaşanan sayısız ertelemenin ardından 10 Aralık 2020’de kesin olarak çıkış yapıyor. Duyurusunun yapıldığı Mayıs 2012’den bu yana geliştirilen oyunu ilk kez oynayanların değerlendirmelerini sizler için derledik.

Ardında yılların birikimi olan GTA, Call of Duty, Skyrim ve Fallout gibi kült serileri bilirsiniz. Hemen hemen her türde böylesine köklü bir marka haline gelen oyun görmek, zamanın ötesinde yapımlardan söz etmek mümkün. Mayıs 2012’de yapılan ilk duyurusu ile büyük beklentiler yaratan Cyberpunk 2077 ise daha çıkmadan bu yapımlar arasında adını dahil etti.

Bir başka efsane oyun serisi The Witcher’ın Polonya merkezli yapımcısı CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, adından da anlaşılacağı üzere toplumun ve bireylerin “yüksek teknoloji, düşük yaşam” felsefesini benimsedikleri alternatif bir gelecekte, Night City isimli kurgusal ve karanlık bir şehirde geçiyor. Cyberpunk 2077 hakkındaki beklentileri bu kadar yükselten şey ise oyunun sahip olduğu detaylar.

Rol yapma ögelerinin epey yaygın olacağı yapımda bizi son derece detaylı bir şehir olan Night City ve tekinsiz sokakları bekliyor. Oyuna en başta seçeceğimiz 3 farklı karakterin hikayesi ile başlıyoruz ve siberpunk dünyasında bu hikayeleri ayrı ayırı deneyimleme şansı elde edip oynadıkça farklı sonlara ulaşma imkanı elde ediyoruz. Yorumlara geçmeden önce daha fazla detay için aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz:

Cyberpunk 2077 oynayanlardan gelen ilk yorumlar:

“GTA bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak ve oyunu sevmeyecek”

Merlin’in Kazanı editörlerinden Ersin Kılıç’ın yaptığı incelemeye göre Cyberpunk 2077’yi oynayanlar, GTA benzeri beklentiye girmemeli, zira bugüne kadar yapılan açıklamaların oluşturduğu bu beklenti, oyuna sevmemeye neden olabilir. Ayrıca Kılıç’ın 20 saatlik bir deneyimin ardından aktardığı detaylara göre yapımda anlatılabilecek çok fazla detay var.

Elbette yeni çıkış yapan bir oyun olduğu için oyunun içerisinde bol bol bug olduğunu söyleyen Ersin Kılıç, bunların bir güncelleme ile giderileceğini de belirtiyor. Kılıç’ın incelemesine göre oyun, siberpunk atmosferini tam olarak vermeyi başarmış ve Night City’nin arka sokakları hiç ama hiç tekin değil.

“FPS olması sizi yanıltmasın, Cyberpunk 2077 tam bir RPG oyunu”

IGN editörlerinden Tom Marks’ın incelemesine göre oyun her ne kadar FPS aksiyon yapısı ile öne çıkmış olsa da aslında RPG dinamiklerinin ağır bastığı bir yapıya sahip. Marks, Night City’de yapılabilecek şeylerin büyük kısmının hikayeden bağımsız kaliteli yan görevler olduğunu da dile getiriyor:

“20 saat sonunda ana hikayeyi üç farklı sonla bitirdim, ancak oyun içinde yaptığım tercihlerin bu sonlar üzerindeki etkisi beklediğimden daha azdı. Son kaydettiğim yerden tekrar başlayıp yan görevlerle 20 saat daha harcadım. karakterlere aşık oldum, Night City’de daha çok iz bıraktım ve sonra, yeni aksiyonlarıma göre çeşitlenen sonları yeniden deneyimlemek için oyunu tekrar bitirmek istedim.

Oyuna 45 saat daha gömdükten sonra yedi farklı sonu deneyimledim. Bu sonlardan üçü birbirinden çok farklı final görevlerine sahipti. Beşi de çılgın ve oldukça tatmin ediciydi. Oyunda hâlâ avlanacak çok gizem ve yapacak çok şey var. Ne kadar çok zaman harcarsanız, elde edeceğiniz kazanç o kadar artıyor.”

“Uzun çok uzun süre bunun gibi bir açık dünya olmayacak”

PCGamer editörü James Davenport, inceleme yazısında oyunun ilk sürümündeki hatalar dışında açık dünya yapısını öve öve bitiremedi. Özellikle şehrin ve çevresindeki diğer yapıların yaşayan bir dünya sunduğunu belirten Davenport, küçük detayların bile oyunu ne kadar uzun ömürlü kıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Şehrin eteklerindeki çöplüklerde dolaşmayı, uzaktın güzel silüetlerine bakmayı çok sevdim. Bazen şekirdeki eski bir anıt olan Araska’nın etrafını sisler sarıyordu ve binaların tepelerini bile göremiyordunuz, her şey kirli bir turuncu renk ile boyanmış gibi oluyordu.”

“Bugüne kadarki en sürükleyici oyun dünyası”

GamesRadar’dan Sam Loveridge, oyunun tek eksinini ana hikayenin beklenenden daha kısa olması şeklinde özetliyor, ancak bunun yanı sıra vurguladığı üç temel artısı da var. Bugüne kadar çıkan en sürükleyici dünyalardan birisine sahip oyun olduğunu söyleyen Loveridge, hikaye ve savaşlardaki seçim özgürlüğünün oyuna olan etkisini de övüyor.

Oyunu 50 saatten fazla oynamasına rağmen hâlâ görecek çok şeyi olduğu hissine kapıldığını belirten Loveridge, hikaye dışında Night City’deki çeşitliliğe doyamadığını belirtiyor. Bu sırada karşılaştığı en önemli eksikliğinde buglar olduğunu vurguluyor.

“Cyberpunk 2077’nin dünyası çok fazla olasılık sunuyor, bu da deneyime zarar veriyor”

Venturebeat editörü Jeff Grubb, oyunun sunduğu geniş ve zengin dünyanın beklentiyi çok yükselttiğini ve bunun da deneyimi kötü etkilediğini belirtiyor. Oyundaki olasıkların büyük kısmının aslında bir anlam ifade etmediğini belirten Grubb, durumu şu şekilde açıklıyor:

“Şehrin siletini oluşturan mega binalar, aslında olmayan iç mekanların varlığına dair beklenti oluşturuyor. Sınırlı sayıdaki tüccarlar, oyunda olmayan bir ekonomik sistemi öne çıkartıyor. Hareketli sokaklar, neredeyse hiç gerçekleşmeyecek hikaye ile bağlantılı anlar için temel atıyor. Cyberpunk 2077 o kadar iddialı ki her zaman daha fazlasını bekliyorsunuz, bir şey eksik olduğunda bu durum tüm deneyime zarar veriyor."

“Cyberpunk karanlık geleceği bir hedef değil, insanlığın kaçınması gereken bir şey”

Polygon editörü Carolyn Petit’in 40 saatin üzerinde deneyimle yaptığı açıklamalar, daha çok oyunun sunduğu dünyaya odaklanıyor. Petit’e göre siberpunk kültürünün benimsendiği bu karanlık gelecek, oyunda “İnsanlığın ileride işte böyle olacak” önerisi ile sunulmuyor. Daha çok eğer böyle devam edersek, gelecekte dünyanın nasıl bir yer olacağına dair fragman niteliği taşıyor ve aslında bizi uyarıyor.

Elbette siberpunk kültürünün kökenleri daha eskiye dayanıyor ve Cyberpunk 2077 ile CD Projekt RED, aslında popüler kültürdeki eğilimlerden faydalanarak bir ürün ortaya koyuyor. Oyunu 8 yıldır bekleyenlerin büyük bir kısmı siberpunk kültürüne daha önce edebi ve sinematik eserlerle hakim olanlardı. Ancak oynayacak olanların büyük kısmı, tıpkı GTA 5’te olduğu gibi önceden bekleyenler değil, çıkış yapınca ve daha sonrasında duyacak kişiler olacak.

Kurgusal bir dünya için yüksek teknoloji, ancak düşük yaşam felsefesi çekici gelebilir, ancak insanların böyle bir karanlık geleceğe ihtiyaçları var mı? Bu da bambaşka bir yazımızın konusu olacak.

Cyberpunk 2077 Webtekno özel incelemesi için de çalışmalara başladık, takipte kalın :)