GameSpot’ta ortaya çıkan ilk Cyberpunk 2077 sinematik fragmanının ardından neredeyse 8 yıl gibi bir süre geçti. Bu sürede hâlâ geliştirilmesi devam eden Cyberpunk 2077, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve çeşitli nedenler dolayısıyla birkaç kere de ertelendi. Fakat nihayet Cyberpunk 2077’ye kavuşmamıza çok az kaldı. 2020 yılının en çok beklenen ve en büyük RPG oyunu olacak olan Cyberpunk 2077 hakkında tüm bilinenlere yakından bakıyoruz.

Dile kolay neredeyse 8 senedir Cyberpunk 2077’nin çıkışını bekliyoruz. Kimi zaman çok konuşulan kimi zaman da unutulan Cyberpunk 2077, eğer bir kez daha ertlenmez ise 10 Aralık 2020'de çıkış yapacak. 2019'dan itibaren oyunun geliştirme sürecini hızlandıran CD PROJEKT RED, koronavirüs salgını nedeniyle oyunun çıkışını birkaç kere ertelemişti.

Cyberpunk 2077 evrenine, hikâyesine ve oynanış elementlerine baktığımızda bu ertelemelerin haklı ve yerinde olduğunu görebiliyoruz, çünkü Cyberpunk 2077, gerçekten de son zamanlarda çıkan en detaylı ve büyük RPG oyunu olacak gibi duruyor. Cyberpunk 2077 hakkında bilinen tüm detaylara yakından bir göz atıyoruz.

Büyük beğeni toplayan “Cyberpunk” arabalar:

CD PROJEKT RED’in de sürekli belirttiği gibi Cyberpunk 2077’nin birçok oynama şekli ve yaklaşımı olacak. Doğal olarak Cyberpunk 2077 devasa bir RPG oyunu olacağı için Night City cadde ve sokaklarında gezerken, ne tarz arabalara bineceğiniz de önemli oluyor. Geçtiğimiz haftalarda da CDPR, Cyberpunk 2077’de bulunacak araçlar hakkında oldukça detaylı bilgileri bizlere ulaştırdı. Ulaşan bilgilere göre oyunda 5 farklı araç kategorisi olacak. Bu kategoriler ise Hypercars, Economy, Heavy Duty, Sport ve Executive olarak adlandırılıyor. Her kategori belirli işlevselliklere sahip ve birçok aracı içerisinde bulunduruyor.

Oyuna başladığımızda büyük ihtimalle Economy kategorisindeki araçları kullanıyor olacağız. Bu araçlar, küçük ve pek bir özelliğe sahip değil. Fakat bir yerden bir yere giderken ilk başta işimizi fazlasıyla görecektir. Executive sınıfındaki arabalar ise eski lüks arabaların yeniden yaratımı olarak kabul edilebilir. Büyük ihtimalle çok güzel gözücekler ve çok pahalı olacaklar.

Heavy Duty sınıfında büyük kamyonlar, modifiye edilmiş ve maksimum yıkımı hedefleyen tank benzeri araçlar bulunuyor. Sport sınıfı ise çok bariz şekilde hız arayan oyunculara hitap edecek araçları barındırıyor. Hız ve yarış tutkunuysanız, Night City yarışlarına bu kategorideki araçlar ile katılabilirsiniz.

Son olarak Hypercars sınıfına baktığımızda bugün piyasada bulunan Lamborghini, Bugatti gibi araçların geleceğe daha uygun hâle getirilmiş versiyonları bulunuyor. Hız, dayanıklılık ve işlevsellik konusunda bu sınıfın üzerine hiçbir sınıf su dökemiyor. Bu bahsettiğimiz araçlar dışında oyunda motosikletler de bulunuyor. Hatta Keanu Reeves’in motosiklet şirketi ARCH, Cyberpunk 2077’de kendi modelleriyle bulunacak. Tabii tüm bunların yanı sıra Cyberpunk 2077, bu tarz oyunlarda yapılmayını yaparak Porsche’nin efsane modeli 911’i oyuna ekliyor. Oyunda Porsche 911 dışında daha fazla lisanslı klasik arabanın da olacağı söyleniyor.

Cyberpunk 2077 hikâyesi:

Ortada dolaşan bilgilerin çoğu tahminlerden ibaret. Fakat CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077’nin dünyası hakkında bizlere birçok detayı göstermiş durumda. Kesin olarak bildiğimiz şey ise oyunda, arkadaşımız Jack ile ölümsüzlük çipini çalma işini alıyoruz. İşin bitiminde ise ihanete uğruyoruz ve bir arazide ölüme bırakılıyoruz. Daha sonra hayata tutunup uyandığımızda, Samurai müzik grubunun ikonik solisti Johnny Silverhand’i (Keanu Revees) görüyoruz.

Bu hikâyenin yanı sıra Cyberpunk evreni devasa bir arka plana sahip. Orijinal olarak 1980’lerde bir masa oyununda ortaya çıkan Cyberpunk evreni, Johnny Silverhand dâhil birçok ikonik karakteri barındırıyor. Bu karakterlerden başka hangilerinin oyuna dâhil edildiğini, büyük ihtimalle oyun çıkınca göreceğiz. Cyberpunk 2077 bu masa oyununun genel evreninde geçtiği için Cyberpunk evreni hakkında daha detaylı bilgiyi oyunun kurallar kitabından öğrenebilirsiniz.

Cyberpunk 2077’nin devasa dünyası:

Cyberpunk 2077 devasa bir oyun olacak, hâliyle oyunun dünyası da aynı şekilde devasa bir şekilde karşımıza çıkıyor. Cyberpunk 2077, Night City olarak adlandırılan büyük bir şehirde geçiyor. Bu şehir ise birkaç farklı bölgeye ayrılıyor. Bu bölgeler, barındırdıkları görevler, NPC’ler ve dokular bakımından farklılık gösteriyor. Bu bölgelerden en çok bilgiye sahip olduğumuz ise Pacifica. Pacifica, ilk başta üst kesim insanların yaşaması için oluşturulmuş bir yer olsa da daha sonradan çetelerin eline düşmüş ve belirli gruplar tarafından yönetilen tehlikeli bir bölge.

Bir diğer bölge olan Santo Domingo, enerji tesislerinin ve depoların bulunduğu endüstriyel bir alan. Watson, bir zamanlar şirketlerin ve şirket çalışanlarının çoğunlukta olduğu bir alan iken daha sonradan farklı etnik kökenli göçmenlerin ele geçirdiği bir bölge hâline gelmiş. Night City’nin en zengin bölgesi ise Westbrook. Night City’nin zengin kesiminin eğlenmeye gittiği Westbrook oldukça lüks bir bölge olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak da çöl ikliminin hakim olduğu Badlands bulunuyor. Şehrin tam zıttı dokuya sahip olan bu bölge, Mad Max veya Borderlands benzeri bir havaya sahip. Ayrıca oyunda Nomad sınıfını seçtiğinizde, Badlands oyuna başladığınız bölge oluyor.

Oyunun haritası:

Bu devasa şehrin keşfedilebilirliğine baktığımızda ise CD PROJEKT RED, şehrin hem dikey hem de yatay olarak keşfedilebileceğini söylemişti. Bu da demek oluyor ki şehirde sıklıkla görülen devasa gökdelenlerin içine girip bu alanları keşfedebileceğiz. Bir Reddit kullanıcısınn Cyberpunk 2077 Facebook sayfasına mesaj atması ve geri dönüş alması sonucunda da bu olay kesinleşmiş oldu.

CD PROJEKT RED’in mesajına göre oyuncular, Cyberpunk 2077’de hemen hemen her binanın katlarını keşfedebilecekler ve her katta farklı NPC’ler ve farklı senaryolara sahip olaylar yer alacak. Ayrıca CDPR’in belirttiği üzere Cyberpunk 2077 haritası Witcher 3’e göre biraz daha küçük olacak. Fakat haritada Witcher 3’e göre keşfedilebilecek çok daha fazla şey bulunacak.

Karakter özelleştirme:

Bu denli büyük bir RPG oyunundan beklendiği üzere Cyberpunk 2077’de karakter özelleştirme bir hâyli detaylı olacak. Ten rengi, saç, sakal ve diğer klasik karakter özelleştirmelerinin yanı sıra oyuncular, küçük küçük daha önce pek görülmemiş özelleştirmelere sahip olacak. Mesela karakterin kaş rengini değiştirme veya karakterinize yaralar ve bazı fiziksel bozukluklar eklemek gibi. Ayrıca daha önce söylendiği gibi gerçekten de oyuncular karakterlerinin cinsel organlarını özelleştirebilecek veya tamamen ortadan kaldırabilecek.

Karakterin fiziksel özelleştirmelerinin yanı sıra oyuna başlarken belirli karakter özellikleri de seçiyor olacaksanız. Bu ‘statlar’; Güç, Bünye, Zekâ, Refleks, Teknik ve Havalı olmak üzere altıya ayrılıyor. Tabii bu altı kategori yetenek ağacında yeteneklerinizi açarken işinize yarıyor. Belirli silah tiplerine göre yetenekler bulunurken, ayrıyeten oynayış tarzınıza göre de yetenek geliştirmeleri bulunuyor. Tüm bu özelleştirmeler ile Cyberpunk 2077’de karakterinizi geliştirirken saatler harcamanız oldukça muhtemel görünüyor.

Hayat yolları:

CDPR tarafından yakın zamanda duyurulan bir diğer karakter özelleştirmesi ise hayat yolları (Lifepaths) olarak karşımıza çıkıyor. Hayat yolları temel olarak, karakterinizin arka plan hikâyesini oluşturuyor. Karakteriniz nereden gelmiş, hangi ortamda büyümüş ve hangi yeteneklere sahip bunları belirliyor. Özellikle oyuna başlarken oynanışa oldukça büyük etkisi bulunan bu özelleştirme, oyuna hangi Night City bölgesinde başlayacağınızı da belirliyor. Ayrıca oyunda farklı hayat yollarını seçmek, oyunda karşılaşacağınız karakterleri, bu karakterlerin size olan davranışlarını ve görev yollarını da etkiliyor.

Cyberpunk 2077’de şu an için tanıtılan seçilebilir 3 farklı hayat yolu bulunuyor. Bu hayat yolları Nomad, Street Kid ve Corpo olarak adlandırılıyor. Eğer Nomad hayat yolunu seçerseniz, oradan oraya sürüklendiğiniz göçebe bir yaşam tarzına sahip oluyorsunuz ve daha önce belirttiğimiz gibi şehrin dışında bulunan Badlands isimli çöl bölgesinde oyuna başlıyorsunuz. Corpo hayat yolunu seçtiğinizde ise bir şirket çalışanı olarak oyuna başlıyorsunuz ve şehirde yaşıyorsunuz. Son olarak Street Kid hayat yolunda ise hayatını sokakta suç işleyerek kazanan, sokaklarda büyümüş bir karaktere bürünüyorsunuz.

Cyberpunk 2077’yi oynamanın birçok yolu bulunuyor:

Cyberpunk 2077, son zamanların en büyük RPG oyunu olacak denildiğinde gerçekten de abartılmıyor. Oyunda verdiğiniz yetenekler doğrultusunda bile oyun tarzının tamamiyle değişebiliyor. Seçtiğiniz yetenek ağacı temel olarak, görevleri nasıl yaptığınız ve hangi görevleri alabileceğinizi bile etkiliyor. Mesela daha önce bir Netrunner karakter üzerinden oynanış videosu görmüştük. Eğer bu yoldan ilerlemek isterseniz, ağır bir şekilde hack ve gizlilik yeteneklerine yoğunlaşmanız gerekecektir. Cyberpunk 2077 evreninde hemen hemen her şey elektronik olduğu için her donanımı hackleyebiliyosunuz. Bu da oyuna limitsiz oynanış seçenekleri kazandırıyor.

Ayrıca oynanış videosunu gördüğümüz bir diğer karakter ise Solo Build olmuştu. Bu yoldan ilerleyen oyuncular ile daha çok silah ve yıkım aracı seçeneğine sahip oluyor ve gizlilik yerine yollarını düşmanları vura vura açıyor. Cyberpunk 2077’de daha bu şekilde birçok karakter sınıfının yer alması bekleniyor. Eğer farklı görevlere farklı yaklaşımlarla gitmeyi ve her seferinde farklı şekilde oynamayı seviyorsanız, Cyberpunk 2077 tam olarak bunu sunmayı amaçlıyor diyebiliriz.

Silah ve ekipman çeşitleri:

Oynanış yönünden bu kadar çeşitli yollar sunan bir oyunun silahlar bakımından da sığ kalması beklenemezdi. Cyberpunk 2077’de 5 farklı silah kategorisi bulunuyor. Bu kategoriler; Cyber, Melee, Smart, Power ve Tech olarak adlandırılıyor. Cyber silahlar, Cyberpunk gelecek atmosferini sonuna kadar yaşatıyor. Karakterin vücuduna entegre edilen bu silahlardan en ünlüsü daha önceki videolarda gördüğümüz karakterin kolundan çıkan Mantis bıçakları.

Smart sınıfındaki silahlar işin daha çok taktik kısmına odaklanıyor. Bu silahlar düşmanları takip edebiliyor ve akıllı ateşleme ile hedefleri bulabiliyorlar. Tech sınıfındaki silahlar ise klasik bildiğimiz silahların geleceğe uygun şekilde modifiye edilmiş hâlleri diyebiliriz. Yakın dövüş Melee silahları ise birçok havalı ışıklı mışıklı kılıçlardan oluşuyor. Power sınıfındaki silahlar ise yüksek ateş gücüne sahip çifte tüfekler ve makineli otomatik tüfekler olarak karşımıza çıkıyor.

Zırh ve ekipmanlar ise giyilebilir kıyafetler olarak oyunda bulunuyor ve her bir ekipman kendine has güçlendirmelere sahip oluyor. CDPR tarafından yayınlanan bir oynanış videosunda gördüğümüz üzere karakterimiz V, meşhur Samurai ceketini giyiyor. Bu ceketi seçerken ekipmanın, çeşitli güçlendirmelere sahip olduğunu görüyoruz. Oyunda bunun dışında farklı bölgelerde giyebileceğiniz birçok değişik kıyafet ve ekipman bulunuyor. Ayrıca tüm bu kıyafetler ve kıyafet setleri kendine has güçlendirmeler bulunduruyor.

Oyunda bulunan kıyafetler ve silahlar, doğal olarak nadirlik seviyelerine sahip oluyor. Bu seviyeler; Common, Uncommon, Rare ve Legendary şeklinde sıralanıyor. Ayrıca bu ekipmanlara ve silahlara uygulayabileceğiniz çeşitli modlar bulunuyor. Bu modlardan Software Mods, silahlara yerleştirilen çiplerden oluşuyor ve silahınızın özelliklerini değiştirmenizi sağlıyor. Attachments ise silahlarınıza yerleştirebileceğiniz susturucular, dürbünler ve diğer teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

Yan görevler:

Yan görevler, hem karakter gelişimi hem de sevdiğiniz oyunun dünyasında daha fazla vakit geçirebilemeniz için gerekli olan en önemli detaylardan birisi. Fakat çoğu oyunda yan görevler kendini tekrar ettiği için bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Fakat CD PROJEKT RED’in açıklamalarına göre Cyberpunk 2077’deki yan görevler birbirinden farklı ve eşsiz olacak. Night City’nin çeşitli bölgelerinde bulunan Fixer isimli NPC’lerden alınan yön görevler, genelde şehrin sokaklarından hikâyeleri bizlere anlatacak. Bu sokak temalı yan görevlerden ise tahmini olarak 75 tane bulunacak.

CDPR tarafından yapılan açıklamalara göre bu sokak yan görevleri belirli bir hikâyeyi anlatacak ama sinematik diyaloglar ve sahneleri pek göremeyeceğiz. Bu görevler daha çok oyuncuların şehri ve Cyberpunk evrenini daha iyi tanıması için kullanılacak. Ayrıca bu görevler uzun olabildiği gibi kısa da olabilecek Bu kısa görevler, karakterinize hızlı seviye atlatmak için kullanılabilecek.

Minimum: ​ İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12 İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 RAM: 8 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470 Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Önerilen: İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12 İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G RAM: 12 GB Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury Depolama: 70 GB SSD



Cyberpunk 2077 çıkış tarihi:

2019 yılından bu yana yaşanan birkaç ertelemenin ardından Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde; PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Stadia platformlarında satışa çıkacak. Ayrıca Cyberpunk 2077, Xbox Series X ve PlayStation 5’in çıkış tarihinde bu yeni nesil konsollarda da oynanabilir olacak. Cyberpunk 2077’ye Xbox One veya PlayStation 4 platformlarında sahip olan kullanıcılar ise yeni nesil konsol yükseltmesini ücretsiz bir şekilde yapabilecek.

Çıkış tarihine 1 aydan kısa bir süre kalan ve heyecanla beklediğimiz Cyberpunk 2077 hakkında bilinen tüm detaylara göz attığımız içeriğimizin sonuna geldik. Son zamanların en büyük RPG oyunu yarışında The Witcher 3’ün rakibi yine CD PROJEKT RED’in elinden çıkan Cyberpunk 2077 olacak gibi duruyor. Sizler daha çıkış yapmadan yılın en iyi rol yapma oyunu ödülünü alan Cyberpunk 2077 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.