Adam Kiciński, Cyberpunk 2077'nin Düzeltileceği Sözünü Verdi

Çıkışıyla milyonlarca oyunseveri hayal kırıklığına uğratan Cyberpunk 2077 için bir kurtarma çalışması planlanıyor. Güncel açıklamalara göre oyunun sorunları ne kadar uzun sürerse sürsün düzeltilecek. Böylece Cyberpunk 2077, bir fiyasko olmaktan çıkıp tekrar popülerliğe kavuşacak.

2020 yılının sonlarına doğru büyük bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, birçok oyuncunun aklına son yılların en büyük oyun fiyaskosu olarak kazındı. Yapımı yıllar alan proje, aylar süren reklam kampanyalarıyla birlikte dönemin en büyük oyun olaylarından biri oldu. Ancak oyun, sahip olduğu sayısız kusur yüzünden oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak yapımcı şirketin başkanından gelen bir açıklamaya göre bu iş henüz bitmedi.

CD Projekt RED başkanı ve eş CEO’su Adam Kiciński, Cyberpunk 2077 serüveninin başarısızlıkla sonlanmayacağına dair bir açıklama yaptı. Reuters’a konuşan Kiciński, Cyberpunk 2077 projesini bırakmayı bir seçenek olarak görmediğini, şirketin uzun vadeli bir iyileştirme süreci için hazır olduğunu bildirdi.

“Cyberpunk 2077’yi gurur verici bir seviyeye taşıyabileceğimize inanıyorum.”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Cyberpunk 2077 için hâlâ umut olduğunu duyuran Adam Kiciński, “Cyberpunk 2077’yi rafa kaldırmayı bir seçenek olarak görmüyorum. Oyunu gurur duyabileceğimiz seviyeye çıkaracağımıza ve böylelikle gelecek yıllar boyunca satacağımıza inanıyoruz” ifadelerinde bulundu. Bu durum, oyunu uzun süre bekleyip hevesi kursağında kalanlar için umut verici. Her ne kadar oyunun şanı can çekişiyor olsa da aylar sürecek çalışmayla bu sefer tatmin eden bir başarı elde edilebilir. Bu yeni açıklamaya göre Cyberpunk 2077, sapasağlam bir şekilde ikinci çıkışını gerçekleştirebilir.

Cyberpunk 2077 neden başarısız oldu?

Daha önce Cyberpunk 2077 hakkında yayınladığımız bir yazımızda oyunu başarısız kılan bazı nedenlerden bahsetmiştik. Oyunun en büyük sorunu oynayış sırasında ortaya çıkan abartılı bozukluklar ve optimizasyon zayıflığıydı. Bu sorunlar azımsanamayacak kadar belirgindi ve oyun tecrübesini alaşağı ediyordu. Dolayısıyla oyunu satın alan kitlenin büyük bir kısmı oyunu iade edip paralarını geri aldı. Olaylarla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun sorunlarının giderilmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ancak CD Projekt, bu düzeltmeleri yapmayı oyunun yatırımcılarına ve hayranlarına borçlu. CEO Adam Kiciński’nin açıklamaları da bu konuda ümit verici. Ancak düzeltme sürecinin ne kadar süreceğini ve oyunun bu çalışmaya değip değmeyeceğini öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.