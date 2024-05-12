En başlarda çok büyük eleştiriler alan ancak daha sonra gelen güncellemelerle iyileşen Cyberpunk 2077, Steam'de bir ilke imza attı. Oyun, piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez platformda "son derece olumlu" olarak değerlendiriliyor.

CD Projekt RED imzalı Cyberpunk 2077, uzun süren bir bekleyişin ardından 2020 yılında resmen piyasaya sürülmüştü. Ancak oyun, çok satmasına rağmen başlarda çok başarılı olamamış ve çok büyük eleştiriler almıştı. Hatalar, performans sorunları, belli platformlarda oynanamaması ve daha birçok sorun, oyunun tamamlanmadığını ve erken piyasaya sürüldüğünü gözler önüne sermişti. Durum böyle olunca oyunculardan gelen yorumlar çoğunlukla negatifti.

Ancak CD Projekt RED Cyberpunk 2077’den vazgeçmedi. Şu geçen 4 yıla yakın sürede sürekli olarak oyuna güncellemeler geldi. Yapım, en sonunda istenilen seviyeye ulaşmayı başardı ve oyuncuların gönlünü kazandı. Artık oyunu oynayan neredeyse herkes, en başlardan çok farklı olduğunu ve gerçekten iyi olduğunu söylüyor. Steam’de son zamanlarda gelen incelemeler de bunun bir başka göstergesi.

Cyberpunk 2077’in Steam değerlendirmeleri, neredeyse dört yıl sonra ilk kez “son derece olumlu” oldu

Son zamanlarda gelen olumlu yorumlar, oyunun Steam değerlendirmelerinin “çok olumlu”dan “son derece olumlu”ya dönmesini sağladı. Yani son 30 günde yorum bırakan kullanıcıların %95’i pozitif değerlendirmelerde bulundu. Bu da oyunun tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Verilere baktığımızda oyunun son 30 günde 7 binden fazla değerlendirme aldığını görüyoruz. Genel incelemelerde ise “çok olumlu” durumda.

Tabii ki bu durum, CD Projekt’in de çok hoşuna gitti. Şirketin Topluluk Yöneticisi Marcin Momot, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda oyunun incelemelerinin bu seviyeye ulaşmasından dolayı herkese teşekkür etti.

Şirketten bir başka yönetici Pawel Sasko ise duygulandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz. Hiçbir zaman pes etmedim ve bunun mümkün olabileceğine her zaman inandım. Ama gerçekten göreceğimi hiç düşünmemiştim. İkinci şansı tanıdığınız için çok teşekkür ederim.”

Şu anda “en iyi durumunda” olduğu söylenen Cyberpunk 2077’nin 30 bini aşkın aktif oyuncusu bulunuyor.