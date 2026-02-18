Tümü Webekno
Cyberpunk 2077, Türkiye'de iPhone'dan Ucuza Satılan Bir Telefonda Çalıştırıldı! [Video]

Bir YouTube kanalı, Cyberpunk 2077'nin PC sürümünü RedMagic 11 Pro'da çalıştırmayı başardı. Üstelik oyun performansı da hiç fena değildi. İşte ETA Prime kanalının test sonuçları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2020 yılında piyasaya sürülen ve o dönem yaşadığı optimizasyon sorunları ile gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077 ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. ETA Prime isimli bir YouTube, bu oyunun PC sürümünü bir akıllı telefonda çalıştırmayı başardı. Gelin bu dikkat çekici olaya yakından bakalım.

ETA Prime, Cyberpunk 2077'nin PC versiyonunu sıradan bir akıllı telefonda çalıştırmadı. Geçtiğimiz ay itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan RedMagic 11 Pro kullanan YouTuber, üst düzey amiral gemisi telefonların AAA kalite PC oyunlarında ne kadar güçlü hâle geldiğini ortaya koymuş oldu.

RedMagic 11 Pro, Cyberpunk 2077'yi nasıl çalıştırdı?

Başlıksız-1

RedMagic 11 Pro, piyasadaki en güçlü telefonlardan biri. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alan cihaz, uzun süreli oyun performansı sunabilmek için dahili sıvı soğutma ve aktif soğutma fanı gibi teknolojiler sunuyor. Ancak bu özellikler, Cyberpunk 2077'yi çalıştırırken ciddi anlamda zorlandı diyebiliriz. ETA Prime'ın test sürecinde telefonun CPU kullanımı %60-80 aralığında, GPU kullanımı ise %50-60 aralığında seyretti. Telefonun sıcaklığı ise 100 santigrat derecelere kadar ulaştı.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı

Gelelim oyun performansına. GameSir tarafından geliştirilen GameHub platformunu kullanan ETA Prime, oyunu 720P çözünürlükte ve FSR 2.1 ayarı dengeli modda düşük ayarlardayken 30 FPS gördü. Bu ayarlarda görülen en düşük FPS değeri 20'li seviyelerdeydi. FSR kare oluşturma modunu aktifleştiren ETA Prime, bu sefer oyunun 50 FPS'e kadar çalıştırılabildiğini fark etti.

