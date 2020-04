Cyberpunk 2077, En Az The Witcher 3 Kadar DLC Alacak

Geliştirdiği oyunlarla büyük bir hayran kitlesi yakalayan CD Projekt RED, yakında çıkarmayı planladığı Cyberpunk 2077’nin bir diğer ünlü oyunları The Witcher 3 kadar DLC alacağını duyurdu. Bu da 16 küçük DLC ile birlikte 2 büyük genişleme paketine denk geliyor.

CD Projekt RED’in uzun süredir beklenen oyunu Cyberpunk 2077 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Cyberpunk 2077’de son derece canlı bir açık dünya vadeden CD Projekt RED, oyuncuları sevindirecek bir haber verdi. Şirket, Cyberpunk 2077’nin, şirketin bir diğer ünlü oyunu The Witcher 3: Wild Hunt kadar DLC paketi alacağını doğruladı.

DLC’lerin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapmayan şirketin CEO’su, oyunda The Witcher 3’e benzer bir senaryonun bulunmasını beklediklerini belirtti. Yapılan açıklamalara baktığımızda, Cyberpunk 2077’nin en az 2 genişleme paketi alacağını öngörebiliriz. Kostüm ve bireysel görevlerle birlikte 16 küçük DLC paketi alan The Witcher 3, bunlara ek olarak Hearts of Stone ve Blood and Wine isminde iki büyük genişleme paketi almıştı. Bu genişleme paketleri ile birlikte 30 saat kadar ek oynanış imkânı yakalamıştık.

Cyperpunk 2077 koronavirüs nedeniyle ertelenmişti

Tüm dünyada pek çok ertelemeye sebep olan koronavirüs salgını, CD Projekt RED’in planlarını da sekteye uğratmıştı. Şirket, büyük bir hayran kitlesi tarafından beklenen oyununun çıkış tarihini virüs nedeniyle erteleme kararı almış, yeni tarihi ise 17 Eylül olarak açıklamıştı.

The Witcher 4 bekleniyor

Dünya üzerinde çok fazla hayran kitlesine sahip olan The Witcher serisi, önümüzdeki yıllarda yeniden karşımıza çıkacak. Çok da yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenmeyen The Witcher 4’ün nasıl bir hikâyeye sahip olacağı bilinmiyor. Özellikle DLC’lerin geliştirme süreci de düşünüldüğünde 2025’den önce yeni bir Witcher oyunu beklenmiyor.