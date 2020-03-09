CD Projekt RED, Cyberpunk'ın Kadın Karakterini Paylaştı

Cyberpunk 2077 için heyecanlı bekleyiş devam ederken CD Projekt RED cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı bir paylaşımda oyunda yer alacak kadın karakteri oyunseverlerle tanıştırdı.

Oyunseverler uzunca bir süredir, CD Projekt RED cephesinde yaşanacak gelişmeleri bekliyorlar. Çünkü şirket, uzunca bir süredir "Cyberpunk 2077" isimli yeni bir açık dünya oyunu üzerinde çalışıyor. Birkaç yıl önce duyurulan oyun, defalarca ertelendiği için oyunseverleri hala tedirgin ediyor. Yapılan son açıklamalara göre oyunseverler, Cyberpunk 2077 ile 17 Eylül tarihinde tanışacaklar.

CD Projekt RED, bugüne dek yaptığı açıklamalarla Cyberpunk 2077 ile ilgili beklentileri hayli yükseltti. Şirketten gelen açıklamalara göre oyunseverler, bugüne dek gördükleri en geniş çaplı açık dünya oyununu deneyimleyecekler. "V" ismindeki bir kanun kaçağını canlandıracak olan oyunseverler, kendilerini kolay kolay unutamayacakları bir deneyimin içerisinde bulacaklar.

Cyberpunk 2077'nin en etkileyici özelliklerinden bir tanesi, özelleştirilebilen karakterlerin kullanılabiliyor olması. Yani oyunseverler, Cyberpunk 2077'deki karakterlerini kadın veya erkek olarak belirleyebilecekler ve bu karakterler üzerinde diledikleri gibi stiller oluşturabilecekler. CD Projekt RED, geçtiğimiz dönemlerde erkek olan V ile ilgili detaylı bir görsel paylaşmıştı. Şirket şimdiyse, kadın V için genel bir görünümü oyunseverlerle paylaştı.

Şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderiyle kadın V'yi oyunseverlere gösterdi. Böylelikle oyunseverler herhangi bir özelleştirme yapmadıkları takdirde kullanacakları, oyunun kadın karakterini tanıma imkan bulmuş oldular. Oyunseverler, bu karakteri canlandırabilecekleri gibi Cyberpunk 2077'nin kapak resmi olarak da tercih edebilecekler.