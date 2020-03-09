Sahip olduğu 100 milyondan fazla abone ile dünyanın en popüler YouTuber’ı olan Felix Kjellberg ya da bilinen ismiyle PewDiePie, birinin gerçek bir oyuncu olup olmadığını anlamanın altın kuralını açıkladı.

En fazla aboneye sahip YouTuber olan Felix Kjellberg, nam-ı diğer PewDiePie, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla eleştiri oklarının hedefinde kalsa da, sosyal medya dünyasının en sevilen simalarından biri.

İsveçli YouTuber, kanalında yayınladığı son videosunda, altı yarışmacının aralarından hangisinin ‘sahte oyuncu’ olduğunu tahmin etmeye çalıştığı bir içeriği yorumladı. Video sırasında geçmişine dair bazı anılar paylaşan PewDiePie, İsveç’te büyüdüğünü ve video oyunları oynadığını herkesten gizlemek zorunda kaldığını söyledi.

“Gençken hatırlıyorum, insanlara bir oyuncu olduğumu söylemekten çekinirdim. Çünkü sosyal becerilerden yoksun gibi görünmek istemezdim. Yargılanmaktan çekinirdim. Şimdi insanlar oyuncu olmaktan hoşlanıyor” diyen ünlü isim, daha sonra sahte bir oyuncunun nasıl tespit edileceği ile ilgili kendince çok önemli bir tüyo verdi.

"Birisinin sahte bir oyuncu olup olmadığını anlamanın en harika yolu nedir biliyor musunuz? Ondan, en sevdiği Dark Souls oyunlarını sıralamasını iste. Ya da genel olarak sadece en sevdiği Dark Souls oyununu sor. Eğer Dark Souls 2'yi seçerse veya en üste koyarsa, bil ki o sahte bir oyuncudur” ifadelerini kullanan PewDiePie, bu sözlerle grafikleri yönünden bekleneni vermediği için kötü eleştiriler alan Dark Souls 2’den hiç haz etmediğini göstermiş oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren kanalında Minecraft videoları yayınlayan İsveçli YouTuber, bir anlamda köklerine geri dönmüştü. PewDiePie’ın geçtiğimiz günlerde 4 aylık bir aranın ardından yayınladığı ilk Minecraft videosu, sadece iki gün içinde 8 milyona yakın görüntüleme almıştı.

PewDiePie’ın yayınladığı son videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz