Cybertruck İçin Düşünülmüş Çılgın Garaj Projesi: Cyberbunker

Tesla'nın kısa bir süre önce duyurduğu yeni pick-up'ı Cybertruck için yeni bir proje geliştirildi. "Cyberbunker" olarak isimlendirilen bu proje, bir garajın içinde hem Cybertruck'ı şarj etmenize hem de o garajda yaşabilmenize yardımcı oluyor.

Cybertruck'ın bugüne dek ilham olduğu farklı tasarımlara, bugün bir yenisi daha eklendi. Ancak bugün ortaya çıkan tasarımın geçmiş dönemlerde ortaya çıkan ürünlerden bir hayli farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü bu kez "Lars Büro" isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Cybertruck'ı korumaya alan bir garaj olan "Cyberbunker" sunduğu imkanlarla karşımıza çıkmış durumda. Bu garaj, tek bir otomobil için tasarlandı ve tahmin edebileceğiniz gibi şu an sadece konsept aşamasında.

Karşınızda Cyberbunker

Görmekte olduğunuz Cyberbunker, iki farklı açılabilen mekanizmaya sahip. Bu mekanizmanın bir tanesi, Cybertruck'ın içeri girmesi için garajın esas kapısını açarken, diğer kapı ise Cybertruck'ın yüksekliğinden etkilenmemek için düşünülmüş. Ayrıca Cyberbunker'ın genel yapısı, her türlü hava koşullarında kullanılabilecek bir şekilde dizayn edilmiş ve bu garaja sahip olan insanlar, aynı zamanda bu garajın içinde yaşayabiliyorlar.

Cyberbunker'ın dikkat çekici yanlarından bir tanesi de güneş enerjisinden faydalanıyor oluşu. Eğer bu garaja sahip olursanız, garajınızın üzerinde bulunan güneş enerji paneli hem yaşamınızı sürdürebilmeniz için gereken elektriği elde etmenizi sağlıyor hem de Cybertruck'ı şarj edebilmenize yardımcı oluyor. Böylelikle hem garajınızın içinde yaşayabiliyor hem de aracınızı dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.