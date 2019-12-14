Tesla, Almanya’da Yılda 500 Bin Araç Üretebilecek

Elektrikli otomobil sektörünün en önemli aktörlerinden olan Tesla, pek çok tesiste üretim yapıyor. Firmanın Almanya’da açılacak olan gigafabrikası yılda 500 bin araç üretebilecek. Bu oldukça ciddi bir üretim demek.

Otomotiv sektörünün son yıllarda gördüğü en büyük değişim olan elektrikli otomobil devriminin öncülerinden biri, hiç kuşku yok ki Elon Musk’ın şirketi Tesla. Firmanın ABD içinde fabrikaları var. Bunlara ek olarak yeni yatırımlar da geliştiriyorlar.

Tesla, gelecek yıl Çin’in Şangay kentinde tamamen aktif olan bir gigafabrika kurmayı istiyor. Bu tesisin hemen ardından bir başka gigafabrika da Almanya’da, Berlin’de faaliyete girecek. Bu tesisin yıllık üretim kapasitesi yarım milyon araç olacak ki bu da oldukça ciddi bir rakam.

Tesla’nın fabrikaları

Tesla’nın ana fabrikası, Kaliforniya’nın kuzeyindeki Fremont’ta bulunan fabrika. Tesla bu binayı 2010 yılında Toyota’dan satın almıştı. Fabrikanın kendi test pistleri de bulunuyordu. Bu pist günümüzde de Tesla otomobillerin son test alanı olarak kullanılıyor.

Firmanın tesislerinde insanlar kadar, hatta belki onlardan daha çok robotlar çalışıyor. Bu makineler hiç durmaksızın üretim yapabiliyor ve önemli kısmı da doğrudan Tesla için tasarlanan robotlardan oluşuyor.

Firmanın ilk “gigafabrikası” ise Nevada’da inşa edildi. Bu tesisler oldukça büyük ve seri üretim konusunda üst düzeyde yer alıyor. Firmanın New York, Buffalo’da da bir fabrikası var. Bir zamanlar SolarCity’ye ait olan tesiste güneş paneli üretiliyor.

Tesla’nın hedefinde Almanya olsa da daha önce ABD’ye gelmiş bir Alman firması var: Volkswagen. Firma, 2011 yılında Tenessee eyaletinde bir fabrika açarak üretime başlamıştı.

En ikonik fabrika Ferrari’nin

Öte yandan otomotiv sektörünün belki de en ikonik fabrikası Ferrari’nin Maranello’daki fabrikası. Gerçek F1 araçları tarafından kullanılan Fiorano pistine de sahip olan tesisin Berlin’de yapılacak olan Tesla tesisine de ilham kaynağı olacağı belirtiliyor.

Bakalım elektrikli otomobil devi Tesla’nın ilk Avrupa fabrikası beklendiği kadar büyük bir genişleme sağlayacak mı yoksa Tesla, yatırımının karşılığını almakta zorlanacak mı?