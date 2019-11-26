Cybertruck’ın 'Mermer' Görünümlü Ön Paneli Kağıttan Yapılmış

Cybertruck’ın tasarımı etrafındaki tartışmalara devam ederken, araçta kullanılan malzemeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre Cybertruck’ın mermer görünümü verilmiş ön paneli aslen kağıt kompozitten yapılmış.

Cybertruck’ın geçtiğimiz hafta Elon Musk’ın konuşmacı olduğu bir etkinlikte tanıtılmasıyla aracın paslanmaz çelikten yapılan gövdesi önemli bir tartışmanın merkezi oldu. Aracın garip gövde tasarımı kadar mermer görünümlü ön panel de insanların dikkatinden kaçmadı. Cybertruck’ın ön paneli, mermer görünümünde olmasına rağmen aslında mermerden yapılmadı.

Cybertruck’ın ön paneli, günümüzde mutfaklarda ve banyolarda sıkça kullanılmaya başlanan mermer görünümündeki kağıt kompozit malzemeden üretildi. Çevre dostu bir malzeme olan kağıt kompozitin aynı zamanda maliyeti de düşük.

Kağıt kompozit malzeme uzun zamandır laboratuvarlarda, imalathanelerde ve endüstriyel mutfaklarda kullanılıyor. Kağıt kompozit, Cybertruck’ın ön paneli ile beraber ilk defa bir araçta kullanılmış oldu. Tesla, eskiden araçlarında daha çok deri ve suni deri kullanmayı tercih ediyordu. Ancak hayvan hakları savunucularının uyarıları sonunda şirket, araçlarında yüzde 100 vegan ortamlar tasarlamaya başladı.

Kağıt kompozit malzemenin Cybertruck’ta kullanılması çevrenin korunması adına önemli bir adım. Ancak prototipte olan bu malzemenin aracın seri üretiminde de olup olmayacağı henüz belli değil. Kağıt kompozitin maliyetinin düşük olması, Tesla’nın bundan sonra bu malzemeyi kullanması için önemli bir faktör olabilir.

Elon Musk’ın uzun vadeli planında Tesla’nın hedefi, insanlar için çevre dostu, sürdürülebilir ulaşımı sağlamak. Elektrikli araç üreticisi olan Tesla, zararlı gaz emisyonlarının azaltılması konusunda da duyarlı davranıyor. Bunun için şirket, araçlarının iç tasarımında da çevre dostu malzemeler kullanmaya her geçen gün daha fazla dikkat ediyor. Kağıt kompozitin, düşük maliyeti ile beraber çevre dostu olması, şirketin tercih sebeplerinden biri olabilir.